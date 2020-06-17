لتعاونهم مع الأمم المتحدة.. قلق هولندي بسبب تهديد حقوقيي السعودية والبحرين

أعربت هولندا عن قلقها بسبب تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية والبحرين لحملات تخويف وتهديد، بسبب تعاونهم مع هيئات الأمم المتحدة. وفي الأثناء، دعا الاتحاد الأوروبي لتمكين المعتقلين السياسيين في البحرين من العلاج.

جاء ذلك خلال كلمة لمندوبة هولندا في الأمم المتحدة مونيك فان دالن، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وقالت المندوبة "ندين جميع أشكال التخويف والتهديد لنشطاء المجتمع المدني الذين يتعاونون مع ممثلي الأمم المتحدة وهيئاتها في مجال حقوق الإنسان".

وقالت إن حكومتها قلقة بشكل خاص بشأن وضع الناشطتين سمر بدوي ولجين الهذلول، فضلا عن غيرهما من المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية اللواتي يتواصلن مع الهيئات الأممية، وكذلك سيد أحمد الوداعي والناشطة ابتسام ونبيل رجب من البحرين.

وفي الأثناء، وجه رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج براندن أوهارا، رسالة لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، يطالبه فيها بالتدخل لتمكين المعتقلين السياسيين في البحرين من العلاج الذي حرموا منه بدعوى انتشار فيروس كورونا.

وحذر من أن أرواح معتقلين سياسيين مهددة نتيجة منع الرعاية الصحية عنهم، ومنهم عبد الجليل السنكيس وحسن مشيمع البالغ من العمر 72 عاما والمصاب بالسرطان.

وأشار إلى أنه راسل سفير البحرين لدى بريطانيا الشهر الماضي بهذا الشأن، وأنه طالبه بالعمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين تم إقصاؤهم من عملية الإفراج عن السجناء مؤخرا بسبب كورونا.

وأضاف أنه رغم خطورة الوضع ورغم تذكير سفير البحرين بالبيان المشترك الذي وقعته أكثر من عشرين منظمة حقوقية، فإنه لم يحصل على رد.