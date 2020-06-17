عائلة لجين الهذلول ترفع عريضة إلى الأمم المتحدة ضد السعودية والإمارات

قال وليد الهذلول شقيق المعتقلة السعودية لجين، إن العائلة رفعت عريضة إلى الأمم المتحدة ضد السعودية والإمارات بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تعرضت لها شقيقته.

وأوضح الهذلول في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر أن هذه الانتهاكات تتضمن الخطف من الإمارات، والتعذيب في سجن سري، مضيفا أنه "من المحزن أن السعودية لم تنتهك حقوق الإنسان فقط، بل القوانين الدولية".

وأشار في العريضة التي رفعت إلى الأمم المتحدة أن سلطات السجن أوقفت في الأسابيع الأخيرة بشكل متقطع المكالمات الهاتفية الأسبوعية التي تجريها لجين الهذلول مع عائلتها. وعلى الرغم من استعادة الاتصال، هناك مخاوف ملحة بشأن أمن وسلامة احتجازها الحالي.

تم رفع عريضة للأمم المتحدة على الامارات والسعودية بشأن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان التي تعرضت لها لجين من خطف من الامارات الى التعذيب في سجن سري وتم كسب جميع النقاط والبالغ عددها ١٤. المحزن أن السعودية لم تنتهك حقوق الانسان فقط بل القوانين الدولية. https://t.co/MZ0GF79wIh — Walid Alhathloul | وليد الهذلول (@WalidAlhathloul) June 17, 2020

ويرى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي -وفق العريضة- أن حكومة السعودية تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وطالبها بالإفراج الفوري عن الناشطة لجين.

ولجين الهذلول صحفية درست في الولايات المتحدة، وعرفت بدفاعها عن حقوق المرأة السعودية، وتعرضت للاعتقال أكثر من مرة بسبب مواقفها.

واعتقلت لجين منتصف العام 2018 عقب حملة أمنية استهدفت ناشطات حقوقيات وُجّهت لهن عدة تهم، منها التواصل مع منظمات خارجية.

وتقول أسرة الهذلول إن لجين تعرضت للتعذيب والتحرش. كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -في تصريحات سابقة- السلطات السعودية إلى الإفراج عنها.