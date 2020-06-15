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"مملكة الخوف".. هكذا وصف نشطاء السعودية بعد اعتقال الهريفي بسبب تغريدة

فهد الهريفي كان صاحب أول هدف عربي في كأس العالم للأندية (فيفا)
فهد الهريفي كان صاحب أول هدف عربي في كأس العالم للأندية (فيفا)
15/6/2020

أثار اعتقال اللاعب السابق في نادي النصر السعودي فهد الهريفي، غضبا واسعا واستهجانا، وذلك إثر القبض عليه بعد تغريدة نشرها على تويتر بداية الشهر الجاري.

ووصف نشطاء السعودية بـ"منبع الإرهاب والاستبداد" و"مملكة الخوف"، وذلك لمواصلة اعتقالها المغردين وتكميم الأفواه.

وأكد حساب "معتقلي الرأي" المهتم بالمعتقلين السعوديين أن السلطات في المملكة اعتقلت الهريفي إثر تغريدة أبدى فيها رأيه بقرارات الداخلية، مطلقا وسم "التغريد ليس جريمة".

وانتهز ناشطون الأمر للتذكير بتقطيع أوصال جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، والتأكيد على ما تعانيه السعودية من تضييق.

ووجدها ناشطون فرصة للسخرية من السعودية الجديدة تحت سيطرة بن سلمان.

كما تحدث آخرون عما يعانيه قطاع الرياضة من فساد، وعن مجاملات السلطات السعودية لفرق على حساب أخرى، وهو ما كان أشار إليه الهريفي في تغريدته.

وتحدث نشطاء عما أسموه الإرهاب والاستبداد الذي تعيشه السعودية هذه الأيام، بحسب وصفهم.

وتحدثوا عما أسموه "جنون النظام"، وكتب الجوكر "حتى الهريفي ما سلم منكم".

وتوصل نشطاء إلى أنه لا مجال للكلمة والرأي بعد اعتقال الهريفي بسبب تغريدة عن شأن رياضي بحت.

 

وأضاف حساب معتقلي الرأي أن الهريفي -وهو لاعب دولي سابق في نادي النصر- حذف تغريدته ونشر أخرى توضح مقصده "لمن أساؤوا فهم" تغريدته، وكان ذلك آخر ما كتب.

وفي 5 يونيو/حزيران، شارك الهريفي عبر حسابه في تويتر بيانا لوزارة الداخلية عن عودة تشديد الإجراءات الصحية في مدينة جدة (غرب) لمدة 15 يوما، ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وقال آنذاك: مع هذا الكلام لا أستبعد استكمال الدوري، تعودنا (أن) الهلال (الغريم التقليدي للنصر الذي كان يلعب له الهريفي) فوق كل شيء حتى لو كانت حياة وموت".

وفي اليوم التالي، عاد الهريفي مغردا بالقول: "غردت أمس بتغريدة كنت قاصدا فيها أن جميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الداخلية هي الأهم".

وأضاف: "هناك من فهمها بشكل آخر، ولذلك أزلتها في حينها وأعتذر لعدم إيضاحي لمقصدي بالعبارات الصحيحة".

المصدر : الجزيرة

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