"مملكة الخوف".. هكذا وصف نشطاء السعودية بعد اعتقال الهريفي بسبب تغريدة

أثار اعتقال اللاعب السابق في نادي النصر السعودي فهد الهريفي، غضبا واسعا واستهجانا، وذلك إثر القبض عليه بعد تغريدة نشرها على تويتر بداية الشهر الجاري.

ووصف نشطاء السعودية بـ"منبع الإرهاب والاستبداد" و"مملكة الخوف"، وذلك لمواصلة اعتقالها المغردين وتكميم الأفواه.

وأكد حساب "معتقلي الرأي" المهتم بالمعتقلين السعوديين أن السلطات في المملكة اعتقلت الهريفي إثر تغريدة أبدى فيها رأيه بقرارات الداخلية، مطلقا وسم "التغريد ليس جريمة".

وانتهز ناشطون الأمر للتذكير بتقطيع أوصال جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، والتأكيد على ما تعانيه السعودية من تضييق.

لم يتحدث عن قتل خاشقجي و تقطيعه ، لم يتحدث عن الحويطي و قتله ، لم يتحدث عن سجن العودة التعسفي ،، لم يتحدث عن قضايا اكثر حيوية بل تحدث عن كرة قدم .. هذا هو سقف الحريات في السعودية! اما ان تكون ذبابه الكترونيه او ترمي في المعتقل! https://t.co/pXabuRTvBs — 🍒 (@YAdam_5) June 14, 2020

ووجدها ناشطون فرصة للسخرية من السعودية الجديدة تحت سيطرة بن سلمان.

كما تحدث آخرون عما يعانيه قطاع الرياضة من فساد، وعن مجاملات السلطات السعودية لفرق على حساب أخرى، وهو ما كان أشار إليه الهريفي في تغريدته.

ترى كلام #فهد_الهريفي مايستوجب اعتقاله، فالتراشق اللي صاير في الوسط الرياضي معروف بل واكثر من ذلك بكثير، وكذلك عمل المتعصبين في اللجان افضى لفساد مكشوف فهناك مباراة تنقل ولا نعلم من نقلها، ولاعب انهو مسيرته كحسام غالي. فالهلال نادي فساد متنفذوه يؤثرون ع قرارات غير عادله — ميدو #عميد_العالمية💛💙 44 بطولة (@7HBofI8pgIWzvTj) June 14, 2020

وتحدث نشطاء عما أسموه الإرهاب والاستبداد الذي تعيشه السعودية هذه الأيام، بحسب وصفهم.

وتحدثوا عما أسموه "جنون النظام"، وكتب الجوكر "حتى الهريفي ما سلم منكم".

#الرسايل_الخاصه#فهد_الهريفي حتى الهريفي ما سلم منكم هل وصل جنون النظام في القمع إلى هذا الحد!! pic.twitter.com/FPtzXhQOfN — الجوكر 🕋 (@TheJoker198) June 14, 2020

وتوصل نشطاء إلى أنه لا مجال للكلمة والرأي بعد اعتقال الهريفي بسبب تغريدة عن شأن رياضي بحت.

السلطات السعودية باعتقالها #فهد_الهريفي اللاعب السابق لنادي النصر لاجل تغريدة انتقد فيها وزارة الداخلية أثبتت للجميع قُبحها وقذارتها وعفنها، و أثبتت بأن لا مجال للكلمة و الرأي. pic.twitter.com/Ok3iwnSmOL — محقق خاص (حساب بديلII) (@mu7aqiq20) June 14, 2020

وأضاف حساب معتقلي الرأي أن الهريفي -وهو لاعب دولي سابق في نادي النصر- حذف تغريدته ونشر أخرى توضح مقصده "لمن أساؤوا فهم" تغريدته، وكان ذلك آخر ما كتب.

وفي 5 يونيو/حزيران، شارك الهريفي عبر حسابه في تويتر بيانا لوزارة الداخلية عن عودة تشديد الإجراءات الصحية في مدينة جدة (غرب) لمدة 15 يوما، ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وقال آنذاك: مع هذا الكلام لا أستبعد استكمال الدوري، تعودنا (أن) الهلال (الغريم التقليدي للنصر الذي كان يلعب له الهريفي) فوق كل شيء حتى لو كانت حياة وموت".

وفي اليوم التالي، عاد الهريفي مغردا بالقول: "غردت أمس بتغريدة كنت قاصدا فيها أن جميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الداخلية هي الأهم".

وأضاف: "هناك من فهمها بشكل آخر، ولذلك أزلتها في حينها وأعتذر لعدم إيضاحي لمقصدي بالعبارات الصحيحة".