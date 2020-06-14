بعد تعذيب محتجز أفضى لوفاته.. اعتقال عناصر أمنية بأوزبكستان

اعتقلت السلطات في أوزبكستان ثلاثة رجال شرطة، موجهة إليهم اتهامات باحتجاز رجل بشكل غير قانوني وتعذيبه، مما أفضى إلى وفاته بعد ذلك في المستشفى.

وطبقا لمكتب المدعي العام، احتجز رجال الشرطة الثلاثة بمدينة أنديجان في شرق البلاد، رجلا أواخر مايو/أيار وعذبوه.

ونُقل الرجل آنذاك إلى المستشفى، حيث قام أقاربه بتصويره وهو فاقد الوعي وقد أصيب بكدمات شديدة بذراعيه وساقيه، وقال المدعون إن الرجل توفي في 11 يونيو/حزيران.

وأضاف المدعون أن رجال الشرطة الثلاثة اعتُقلوا في أول يونيو/حزيران، وأن التحقيقات جارية في القضية. ولم يتضح بعد سبب احتجاز الرجل.