بعد دعواه ضد السيسي والببلاوي في أميركا.. الأمن المصري يستهدف عائلة محمد سلطان

نقلت وكالة رويترز عن محامين قولهم إن قوات الأمن المصرية داهمت منازل اثنين من أعمام الناشط المصري الأميركي محمد سلطان الذي رفع في الآونة الأخيرة دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد مسؤولين مصريين -بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي- في قضية تعذيب.

وقالت الوكالة إن الهيئة المصرية العامة للاستعلامات التي تدير العلاقات مع وسائل الإعلام الأجنبية، لم ترد على طلبها الحصول على تعليق.

وأكد سلطان عبر موقع تويتر مداهمة الأمن المصري لبيت العائلة في محافظة المنوفية شمال القاهرة منتصف الليل، وقال إنه قدم مذكرة بتفاصيل تلك المداهمة إلى المحكمة الاتحادية في واشنطن، ورأى أن "محاولة الدولة لإثنائي عن حقي القانوني لمحاسبة من عذبني وظلمني، من خلال أسرتي، جريمة".

قدمت مذكرة للمحكمة الفدرالية بواشنطن بتفاصيل مداهمة الأمن المصري لبيت العائلة في محافظة المنوفية بمنتصف الليل محاولة الدولة لإثنائي عن حقي القانوني لمحاسبة من عذبني وظلمني من خلال أسرتي جريمة أناشد العقلاء أن لاتتورط الدولة أكثر من اللازم في قضية هي ليست طرفاً فيها#ممكن_تتحاسب pic.twitter.com/SEgunIuUNv — Mohamed Soltan | محمد سلطان (@soltanlife) June 12, 2020

قامت قوات أمنية بـ "زيارة" بيت أعمام محمد سلطان وتفتيش بيتين لأعمامه في مركز بركة السبع بالمنوفية. وذلك بعد عدة أيام من رفع قضية مدنية في أمريكا ضد حازم الببلاوي. مجددا: إذا كان سلطان ينتهج سلك القضاء لماذا تنتهجون سلوك العصابات؟ وماهو دخل عائلته؟https://t.co/wlcMqvQCfu pic.twitter.com/wz9dnRFYgC — Amr Magdi (@ganobi) June 11, 2020

الاعتراف بالذنب فضيلة ..

بوليس مصر يداهم منازل أقارب ⁦@soltanlife⁩ لإرغامه علي سحب القضية التي رفعها بواشنطن بخصوص تعذيبه بأوامر من الببلاوي والسيسي ومحمد ابراهيم وعباس كامل وآخرين.

هذا دليل ملموس يدعم القضية المرفوعة،وجريمة أخري تستهدف تعويق العدالة https://t.co/KRRi6PMGHX — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) June 11, 2020

وكان سلطان (32 عاما) قد رفع دعوى لدى محكمة في مقاطعة كولومبيا بالعاصمة الأميركية مطلع الشهر الجاري، تستهدف حازم الببلاوي كمتهم أول بوصفه من وجّه بإساءة معاملته عندما كان رئيس الوزراء، ولكنها تشمل أيضا الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ومدير مكتبه السابق عباس كامل الذي يرأس حاليا جهاز المخابرات العامة، وثلاثة قادة سابقين في وزارة الداخلية.

ويطالب الناشط المصري الأميركي في الدعوى بملاحقتهم في حال دخولهم الولايات المتحدة. وتستند الدعوى المؤلفة من 46 صفحة إلى قانون صدر عام 1991 في الولايات المتحدة يسمح للناجين من التعذيب بمقاضاة جلاديهم للتعويض عما لحق بهم من أضرار.

وقال سلطان -وهو نجل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان- إنه تعرض للضرب والتعذيب أثناء اعتقاله لمدة 643 يوما في مصر في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي عام 2013.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أوضحت في تقرير نشرته بشأن دعوى سلطان، أن القادة الأجانب محصنون في الغالب من الدعاوى المدنية في الولايات المتحدة.

لكنها أشارت إلى أن قانون حماية ضحايا التعذيب يسمح برفع دعاوى ضد الضالعين في عمليات تعذيب في أي مكان بالعالم إذا تواجدوا في الولايات المتحدة ولم يعودوا على رأس السلطة في بلدانهم.

يشار إلى أن حازم الببلاوي يقيم حاليا في الولايات المتحدة.