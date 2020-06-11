تحسن عالمي بالحريات الدينية يستثني السعودية ومصر وفق تقرير أميركي

أفرد تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي بشأن الحرية الدينية حول العالم لعام 2019 مساحة كبيرة للتضييق على الحريات الدينية في كل من السعودية ومصر.

وحمل التقرير الرقم 22، ورصد من وجهة نظر واشنطن القيود التي تفرض على الأقليات الدينية في 200 دولة تقريبا حول العالم.

وقدم التقرير وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى جانب السفير المتجول للولايات المتحدة من أجل الحرية الدينية الدولية، سام براونباك، في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء.

وقد انتقد بومبيو الضغوط الدينية التي تمارس على الأقليات في كل من الصين وإيران وروسيا.

لكن الوزير أشار إلى أن انتهاكات الحريات الدينية التي ارتكبت حول العالم في 2019 شهدت انخفاضًا مقارنة بعام 2018، واصفًا ذلك بـالتطور السار.

التقرير: كل من يستخدمون حقهم في مساءلة ولي العهد محمد بن سلمان يعاملون معاملة المجرمين (غيتي)

استثناء

لكن ذلك التطور لم يشمل السعودية كما يبدو، فقد أفرد مساحة كبيرة للضغوط الدينية التي تمارس في المملكة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن كل من يستخدمون حقهم في مساءلة ولي العهد محمد بن سلمان يعاملون معاملة المجرمين، وأن من يتم اعتقالهم بشكل عام يتعرضون لعقوبات قاسية في محاكمات غير عادلة.

كما لفت التقرير إلى أن أن البلاد ما زالت تشهد منع أية ممارسات خاصة بالأديان الأخرى، وأن الأقليات المسلمة من أتباع المذاهب المختلفة يتعرضون لقمع شديد في السعودية.

وفي الوقت ذاته، أشار التقرير إلى أن الإدارة السعودية تسعى لتطبيق بعض الإصلاحات في إطار حرية الدين والفكر، مشيرًا إلى ترحيب واشنطن بهذه الخطوات.

وانتقد التقرير مصر، وقال إن حكومتها تقوم بإغلاق بعض الكنائس، ولا تخصص مساحات للمسيحيين لإقامة دور عبادة خاصة بهم.

كما أشار إلى أن المواطنين من أصحاب المذهب الشيعي لا يدخلون الجيش، ولا أجهزة الأمن والاستخبارات.

وأعرب بومبيو كذلك عن ترحيبه وإشادته بقيام دولة غامبيا برفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الجرائم التي ترتكب بحق مسلمي أراكان في ميانمار.

ومن اللافت في مثل هذه التقارير التي تصدر عن واشنطن أنها لا تتطرق إلى الأحداث المتعلقة بقيود الحريات الدينية داخل حدود الولايات المتحدة.

يأتي ذلك رغم أن الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس، دونالد ترامب، الحكم شهدت تزايدًا ملحوظًا في خطابات الإسلاموفوبيا، والقيود التي تستهدف المسلمين هناك.