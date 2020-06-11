اعتداءات الشرطة الأميركية على الصحفيين تثير تنديدا دوليا وبومبيو يعد بالتحقيق

دعا مراقبو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأميركية السلطات الأميركية إلى حماية الصحفيين الذين يغطون المظاهرات المناهضة للعنصرية وليس مهاجمتهم، في حين وعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بإجراء "تحقيق" في بعض تلك الحوادث.

وألقوا باللائمة على الرئيس دونالد ترامب في النهج العدائي تجاه الإعلام.

وقال مراقب حرية التعبير بالأمم المتحدة ديفيد كاي ونظيره إديسون لانزا في منظمة الدول الأميركية إن صحفيين تعرضوا لاعتداءات ومضايقات وللاعتقال والاحتجاز.

وقال الخبيران في بيان مشترك إن "الصحافة تلعب دورا رقابيا ضروريا في المجتمعات الديمقراطية"، ودعَوا السلطات إلى ضمان حق العامة في الحصول على معلومات بشأن الحركات الاحتجاجية.

وأضافا أن هجمات ترامب اللفظية على الإعلام "تساهم في بيئة من العدائية وعدم التسامح".

وبالإضافة إلى ذلك، شجبا عسكرة الشرطة في الولايات المتحدة، وهو ما "يشجع منفذي القانون على رؤية المتظاهرين والصحفيين على أنهم محاربون".

مايك بومبيو وعد بإجراء تحقيق في حوادث تعرض لها صحفيون خلال المظاهرات (رويترز)

حظر دولي

وشدد الخبيران على أن استخدام الأسلحة مثل الرصاص المطاطي ضد الصحفيين يحظره القانون الدولي.

وقد وعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الأربعاء بإجراء "تحقيق" في حوادث تعرض لها صحفيون خلال المظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة ضد العنصرية وعنف الشرطة.

واتخذت كل من أستراليا وبريطانيا وألمانيا خطوة غير اعتيادية بالتعبير عن القلق بشأن الإجراءات الأميركية، وصُدمت أستراليا لمشاهد تظهر اثنين من صحفييها يتعرضان للضرب أمام البيت الأبيض.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن "أعرف أن بعض الدول أبدت قلقها بشأن صحفيين قالت إنهم تعرضوا لمعاملة غير مناسبة"، مضيفا "سنبذل كل ما بوسعنا لإجراء تحقيق في هذه المزاعم".

من جهتها، نددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الأسبوع الماضي بـ"الاعتداء غير المسبوق" على الصحفيين في الولايات المتحدة خلال الاحتجاجات الحاشدة على مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض ركع على عنقه لدى توقيفه.

وأشارت إلى معلومات تفيد بأنه تم التعرض لنحو 200 صحفي أو توقيفهم فيما كانوا يغطون المظاهرات.