مصر.. حسن نافعة يعتزل تويتر خوفا من الاعتقال

أعلن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، التوقف عن التغريد على حسابه بموقع تويتر، خوفا من إعادة اعتقاله.

وقال نافعة في تغريدته الأخيرة، "لم يعد المناخ ملائما للمشاركة بحرية في النقاش العام، ولذا قررت تجميد هذا الموقع مؤقتا".

وأردف "السبب يعود إلى بلاغ تقدم به أحد المحامين اليوم للنائب العام وكرر فيه الاتهامات نفسها التي كان قد تقدم بها في بلاغ سابق، تسبب في اعتقالي وحبسي ومنعي من التصرف في أموالي".

لم يعد المناخ ملائما للمشاركة بحرية في النقاش العام ولذا قررت تجميد هذا الموقع مؤقتا أما السبب فيعود إلى بلاغ تقدم به أحد المحامين اليوم للنائب العام وكرر فيه نفس الاتهامات التي كان قد تقدم بها في بلاغ سابق تسبب في اعتقالي وحبسي ومنعي من التصرف في أموالي. لذا أعتذر لكل من يتابعني — Hassan Nafaa (@hassanafaa) June 9, 2020

وكان المحامي طارق محمود تقدم بعدة بلاغات للنائب العام اتهم فيها حسن نافعة بتعمد نشر أخبار كاذبة والتشكيك في مقدرات الدولة المصرية وتلقي تمويلات مشبوهة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر محمود في بلاغه أن حسن نافعة الذي سبق أن تقدم ضده بعدة بلاغات اتهمه فيها بالتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية وهي جماعة الإخوان "الإرهابية"، لم يغير نهجه.

وأوضح في بلاغه أن نافعة -المفرج عنه منذ فترة قصيرة- ما زال يمارس سياساته العدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها من خلال التصريحات التي يطلقها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتعمد فيها التشكيك في مقدرات الدولة المصرية.

ويوم 20 مارس/آذار الماضي، قررت السلطات المصرية الإفراج عن 15 ناشطا سياسيا، من بينهم حسن نافعة، ولم توضح نيابة أمن الدولة العليا سبب إطلاق سراحهم، لكن القرار أتى بعد دعوات كثيرة لتقليل الاكتظاظ في السجون كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان الأمن المصري قد اعتقل نافعة في 24 سبتمبر/أيلول 2019، ضمن حملة اعتقالات واسعة شملت بعض المعارضين من القوى المدنية، على خلفية اندلاع احتجاجات نادرة دعا لها الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي.