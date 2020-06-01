المعتقلون في الإمارات يواجهون معاناة السجن وكورونا

كشف ناشطون ومنظمات حقوقية إماراتية عن إصابة ثلاثين معتقلا بفيروس كورونا في السجون الإماراتية.

وأشار الناشطون إلى تفشي فيروس كورونا بسجن الوثبة في أبو ظبي حيث يحتجز عدد من المعتقلين السياسيين، ودعوا إلى الضغط للإفراج عن جميع المعتقلين هناك.

وانتقد الناشطون ما وصفوه بالإهمال المتعمد للسجناء من قبل السلطات الإماراتية وطالبوا الجهات الحقوقية بالتدخل لحماية المعتقلين.

من جهته، أكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان إصابة المعتقل العُماني عبد الله الشامسي بفيروس كورونا في سجن الوثبة.

وكان المركز أشار إلى الأوضاع السيئة لمعتقلي الرأي في السجون الإماراتية، وطالب بإطلاق سراحهم فورا وإنهاء ما وصفه بالاعتقال التعسفي الذي تواصل لأكثر من ثلاث سنوات بحق بعض السجناء.