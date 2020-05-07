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أمنستي: أوقفوا "اعتقالات كورونا" التعسفية في الضفة الغربية وغزة

السلطات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة تفشي وباء كورونا (الأناضول)
السلطات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة تفشي وباء كورونا (الأناضول)

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وغزة إلى وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الحق في حرية التعبير في ظل جائحة كورونا، منتقدة بشدة الاعتقالات التعسفية.


ووفق بيان للمنظمة، انتهكت السلطات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الحق في حرية التعبير من خلال اعتقال الأفراد تعسفيا لمجرد تبادلهم وجهات نظرهم سلميا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووثقت المنظمة خمس حالات لأفراد اعتقلتهم قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، في مارس/آذار أو أبريل/نيسان 2020، بعد أن انتقدوا السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي أو قاموا بأنشطة أخرى على الإنترنت.

وخلصت المنظمة إلى أنهم احتجزوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. وكان قد ألقي القبض عليهم جميعا في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات الفلسطينية، في قطاع غزة والضفة الغربية على السواء، لمواجهة تفشي وباء فيروس كوفيد-19، مطلع مارس/آذار.

وفي إحدى الحالات، كانت الانتقادات تتعلق مباشرة بعملية تصدي السلطات لأزمة تفشي وباء فيروس كوفيد-19.

وبحسب المنظمة فإن جميع الأفراد المحتجزين لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم هم سجناء رأي، ويجب الإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط، مؤكدة أن هذه الإجراءات التي تتخذها السلطات أثناء تفشي الوباء تعرض هؤلاء الأفراد لخطر متزايد.

وقالت المنظمة إنه يجب على السلطات الفلسطينية أن تفي بالتزامات فلسطين بموجب القانون الدولي، وضمان أن يكون القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في صميم جميع إجراءات التصدي لتفشي وباء فيروس كوفيد-19.

المصدر : الجزيرة
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