قلق أممي "بالغ" لتفشي كورونا في السجون الأميركية

عبرت الأمم المتحدة عن "القلق البالغ" إزاء التكدس وقلة الرعاية الصحية في سجون عدد من دول أميركا اللاتينية، وتفشي فيروس كورونا في سجونها المحلية وفي الولايات المتحدة.

وفي بعض الحالات أدى الخوف من العدوى إلى أعمال شغب ومقتل عشرات السجناء في فنزويلا وبيرو وكولومبيا في الأسابيع الماضية.



ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة في هذه الأحداث.



وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب في إفادة بجنيف "في العديد من بلدان أميركا اللاتينية يوجد تكدس خطير بالفعل"، ووصف الأمر بأنه "مقلق جدا".



وأضاف "إنها مشكلة مزمنة في أنحاء القارة، وفي بعض الحالات يمكن أن تكون مميتة".



وقال إن في بعض الأماكن تصل معدلات التكدس إلى 500%، مضيفا أن مراكز الاحتجاز الجديدة التي أقيمت في مناطق مثل بيرو لمنتهكي إجراءات مكافحة كورونا أسهمت في تفاقم المشكلة.



وعبرت الأمم المتحدة بالفعل عن قلقها بسبب القبض على المئات أو احتجازهم بسبب انتهاكات الحجر الصحي.



وردا على سؤال بشأن الوضع في السجون الأميركية، قال إن الآلاف من حالات العدوى في السجون تثير "قلقا بالغا"، وأشار تحديدا إلى نيويورك وشيكاغو، لكنه صرح بأنه جرى إحراز بعض التقدم في إطلاق سراح السجناء المتهمين بجرائم ثانوية.