بريطانيا تدعو الحوثيين للإفراج عن صحفيين يواجهون الإعدام

جدد السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون دعوته لجماعة الحوثي بسرعة الإفراج عن الصحفيين اليمنيين الذين يواجهون حكم الإعدام.

وذكّر السفير في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر بما كان قد قاله في الـ11 من الشهر الماضي من أن اعتقال صحفيين "سيئ بما فيه الكفاية"، والحكم عليهم بالإعدام "أمر مهين".

ورفضت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أحكام الإعدام بحق الصحفيين المختطفين منذ العام 2015.

ودعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

وأشار تحالف "رصد" إلى أن اليمن يقع في الترتيب الـ168 على مستوى العالم حسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" منذ انقلاب الحوثيين على الدولة في أيلول/سبتمبر 2014.