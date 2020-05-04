البث الحي
ابحث

بريطانيا تدعو الحوثيين للإفراج عن صحفيين يواجهون الإعدام

وقفة في تعز تضامنا مع صحفيين معتقلين لدى الحوثيين (الجزيرة)
وقفة في تعز تضامنا مع صحفيين معتقلين لدى الحوثيين (الجزيرة)

جدد السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون دعوته لجماعة الحوثي بسرعة الإفراج عن الصحفيين اليمنيين الذين يواجهون حكم الإعدام.

وذكّر السفير في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر بما كان قد قاله في الـ11 من الشهر الماضي من أن اعتقال صحفيين "سيئ بما فيه الكفاية"، والحكم عليهم بالإعدام "أمر مهين".

ورفضت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أحكام الإعدام بحق الصحفيين المختطفين منذ العام 2015.

ودعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

وأشار تحالف "رصد" إلى أن اليمن يقع في الترتيب الـ168 على مستوى العالم حسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" منذ انقلاب الحوثيين على الدولة في أيلول/سبتمبر 2014.

 

 

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
وفاة صحفي يمني بعد خروجه من سجن للحوثيين
بعد اعتقال خمس سنوات.. محكمة حوثية تقضي بإعدام أربعة صحفيين يمنيين
بالأرقام.. كم صحفيا قتل وسجن خلال عام 2019؟
مطالبات حقوقية دولية لجماعة الحوثي بالإفراج عن 4 صحفيين يواجهون الإعدام
أهم الأخبار
المزيد من حريات
بعد اتهامات حقوقية.. الداخلية المصرية تحذف صورا قديمة زعمت أنها لأشخاص قتلتهم في سيناء
الصحافة في يوم حريتها.. مصر منطقة خطرة حتى على الصحفيين المؤيدين
ذكّرت بوضع محمود حسين ومخاطر كورونا.. الجزيرة تناشد للإفراج عن الصحفيين المعتقلين عبر العالم
منظمة حقوقية تؤكد وفاة مخرج أغنية "بلحة" في سجن طرة