قلق حقوقي بعد اعتقال نجل حازم أبو إسماعيل في مصر

أعلنت منصتان حقوقيتان أن السلطات المصرية أوقفت البراء نجل الشيخ حازم أبو إسماعيل، المسجون حاليا.

وأوضحت منظمة "الشهاب" ومنصة "نحن نسجل" (غير الحكوميتين ومقراهما خارج مصر) أن قوات الشرطة أوقفت البراء أمس السبت من منزله.

وأشارت المنصتان في بيانيين منفصلين في وقت متأخر السبت، إلى أنه لم يستدل على مكان احتجاز نجل حازم أبو إسماعيل بعد.

وأكدت قناة وطن (غير حكومية) نبأ توقيف نجل أبو إسماعيل في تغريدات عبر تويتر.

مصر: اعتقال البراء ابن المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح ابو اسماعيل. حيث قامت قوة تابعة لوزارة الداخلية باعتقاله صباح اليوم الموافق 30 مايو بعد اقتحام منزله وتفتيشه بدون إبراز أي مستند قانوني، ليتم اقتياده إلى مقر احتجاز غير معلوم حتى الآن. pic.twitter.com/x9h7OvSOIf — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) May 30, 2020

ولم يصدر تعليق من وزارة الداخلية بشأن توقيف البراء نجل حازم أبو إسماعيل، المحبوس في أحد السجون المصرية بالقاهرة منذ صيف 2013 على خلفية إدانته في ثلاث قضايا، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة 13 عاما.

وحكم القضاء المصري على أبو إسماعيل في قضية التحريض وحصار محكمة بالسجن 5 سنوات في مايو/أيار 2019، إلى جانب 7 سنوات في قضية "تزوير جنسية والدته" في أبريل/نيسان 2015، والحبس عاما بتهمة إهانة القضاء في ديسمبر/كانون الأول 2014.