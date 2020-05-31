البث الحي
حريات|مصر

قلق حقوقي بعد اعتقال نجل حازم أبو إسماعيل في مصر

منظمة "الشهاب" ومنصة "نحن نسجل" قالتا إن قوات الشرطة أوقفت البراء أمس السبت من منزله
منظمة "الشهاب" ومنصة "نحن نسجل" قالتا إن قوات الشرطة أوقفت البراء أمس السبت من منزلهمواقع التواصل الإجتماعي
31/5/2020

أعلنت منصتان حقوقيتان أن السلطات المصرية أوقفت البراء نجل الشيخ حازم أبو إسماعيل، المسجون حاليا.

وأوضحت منظمة "الشهاب" ومنصة "نحن نسجل" (غير الحكوميتين ومقراهما خارج مصر) أن قوات الشرطة أوقفت البراء أمس السبت من منزله.

وأشارت المنصتان في بيانيين منفصلين في وقت متأخر السبت، إلى أنه لم يستدل على مكان احتجاز نجل حازم أبو إسماعيل بعد.

وأكدت قناة وطن (غير حكومية) نبأ توقيف نجل أبو إسماعيل في تغريدات عبر تويتر.

ولم يصدر تعليق من وزارة الداخلية بشأن توقيف البراء نجل حازم أبو إسماعيل، المحبوس في أحد السجون المصرية بالقاهرة منذ صيف 2013 على خلفية إدانته في ثلاث قضايا، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة 13 عاما.

وحكم القضاء المصري على أبو إسماعيل في قضية التحريض وحصار محكمة بالسجن 5 سنوات في مايو/أيار 2019، إلى جانب 7 سنوات في قضية "تزوير جنسية والدته" في أبريل/نيسان 2015، والحبس عاما بتهمة إهانة القضاء في ديسمبر/كانون الأول 2014.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من حريات
الأكثر قراءة