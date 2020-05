دموع ودماء على تخوم أوروبا.. رصاصات يونانية وغازات "فتاكة" تعبر الحدود لتصيب اللاجئين

لم تنته محاولات آلاف اللاجئين والمهاجرين عبور الحدود التركية اليونانية بهدف الوصول إلى بلدان أوروبا؛ وكان مئات اللاجئين تدفقوا عبر ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان منذ أعلنت أنقرة نهاية فبراير/شباط الماضي أنها لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا، لكن تلك الموجة توقفت مؤقتا بسبب تفشي جائحة كورونا.

اليونان بدورها لم تفتح أبوابها للاجئين ومنعت مرورهم عبر أراضيها، وسُجل مقتل طالب لجوء سوري بعد إصابته برصاص القوات اليونانية قرب معبر بازار كوليه، وأصيب آخرون بجروح. ونفت الحكومة اليونانية استخدام الرصاص الحي ضد اللاجئين، لكنها أطلقت قنابل غاز مدمعة بكثافة مما أدى لإصابات بعضها خطير بين طالبي اللجوء في مارس/آذار؛ وجاءت معاناة العالم مع جائحة كورونا لتطوي صفحات مؤلمة في رحلة اللجوء الصعبة إلى أوروبا.

وفي تحقيق استقصائي استغرق شهورا، تحدث الصحفي البريطاني نيك ووترز إلى العديد من اللاجئين وأسرهم، وتتبع صورا ومقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، ليؤكد استخدام أجهزة الأمن اليونانية نوعا خطيرا من الغاز المدمع سبق أن أدى إلى إصابة ووفاة العشرات من المتظاهرين في العراق، في المظاهرات التي اندلعت بمدن عراقية مختلفة العام الماضي.

With a lot of help from @Omega_RF we identified that strange projectiles found on the Turkish-Greek border were CS 560 extended-range tear-gas rounds, manufactured by Defence Technologies – Federal Laboratories. pic.twitter.com/4PWo2fBHPU

وفي تقرير منفصل نشر حديثا في منصة التحقيقات المفتوحة المصدر "بلينغكات"، وثّق ووترز استخدام قوات الأمن اليونانية الرصاص الحي لمدة 40 دقيقة في 4 مارس/آذار الماضي ضد اللاجئين، مما أسفر عن مقتل اللاجئ السوري محمد جولزار (42 عاما) وإصابة سبعة آخرين. وعلى إثر الحادث اتهمت السلطات التركية الجنود اليونانيين باستخدام الرصاص الحي، ونددت السلطات اليونانية بهذه "الادعاءات" باعتبارها دعاية وأخبار وهمية.

فحص ووترز مئات من مقاطع الفيديو والصور عبر منصات متعددة، وحصل على فيديوهات خاصة، وتمكن من توثيق مشهد إصابة جولزار بالرصاص من خلال فيديو أرسلته أرملة اللاجئ، وأكد أن الضحية كان على الحدود منذ صباح ذلك اليوم وأصيب قبل الساعة 10:30 بقليل برصاص قاتل من عيار 5.5 ملم.

وباستخدام تقنيات تحديد الموقع الجغرافي، ورغم صعوبة تحديد معالم المنطقة كون الحدود اليونانية التركية أرض زراعية مسطحة في الغالب، تمكن الصحفي البريطاني من تحديد نقاط مرجعية قليلة عبر لون الحقول وميل التربة، ليحدد إحداثيات واقعة مقتل محمد وإصابة 6 آخرين بدقة بالغة.

وبتحليل فني لصوت الرصاص حدد الصحفي البريطاني مكان إطلاقه، ليؤكد أنه أطلق من على بعد حوالي 40-60 مترا من الطرف الذي تواجدت فيه قوات حرس الحدود اليونانية، وأكد في الوقت ذاته أن نطاق وجود القوات التركية في ذلك اليوم يؤكد عدم إمكانية إطلاقها عيارات نارية ضمن الإحداثيات التي جرت فيها الواقعة.

وكشف ووترز للجزيرة نت أن هناك رسالة مفتوحة موقعة من أكثر من 100 عضو في البرلمان الأوروبي، وأسئلة تم طرحها في البرلمان الهولندي والدانماركي بخصوص الواقعة التي قتل فيها اللاجئ السوري، وأضاف مستدركا "على حد علمي، لم يتم إجراء تحقيق رسمي بعد، ولكن يحتمل أن يبدأ أحدها قريبا".

وقال ووترز -الذي عمل في السابق ضابطا في الجيش البريطاني- إنه تتبع الصور ومقاطع الفيديو لعبوات قنابل الغاز المدمع التي جرى إطلاقها من الطرف اليوناني على اللاجئين، ولاحظ أنها من النوع الواسع النطاق المصمم للمسافات البعيدة، وليس النوع العادي الذي لا يتسبب بإصابات كبيرة، استنادا لتحليل أجراه خبراء من مؤسسة أوميغا للبحوث التي تبحث في الأسلحة والمعدات المستخدمة في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.

ويبلغ مدى هذا النوع من قنابل الغاز المدمع عادة 150 مترا، وهو ما يلزمه عادة طاقة حركية أكبر بكثير من قنابل الغاز المدمع العادية، وتكون أطرافها مدببة، ويؤدي الجمع بين طاقة حركية كبيرة (قوة دفع القذيفة) والرأس المدبب ليسبب هذا النوع من المقذوفات حالات وفاة محتملة للمصابين، بحسب تحقيق الصحفي البريطاني لمنصة "بلينغكات".

The munitions that @Omega_RF and @bellingcat identified are extended range tear gas grenades manufactured by Defense Technology – Federal Laboratories

These are designed to have a range of 150 meters or so and weigh approximately 280 grams. pic.twitter.com/g6bCKES01K

— Bellingcat (@bellingcat) March 4, 2020