حساب معتقلي الرأي: تدهور صحة الخضري ممثل حماس المعتقل بالسعودية

أفاد حساب معتقلي الرأي بأن الحالة الصحية لمنسق علاقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع السعودية الدكتور محمد الخضري قد تدهورت مؤخرا، وأنه أصبح غير قادر على الحركة أو خدمة نفسه.

وأضاف حساب معتقلي الرأي -المعني بمعتقلي الرأي في السعودية- في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نشرها أمس الأربعاء، أن نجله هاني الخضري نُقل إلى زنزانة والده لرعايته.

وفي بداية أبريل/ نيسان الماضي، جددت حماس دعوتها للسلطات السعودية إلى إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين -خاصة الخضري الذي يزيد عمره على ثمانين عاما ويعاني من عدة أمراض- خاصة بعد انتشار وباء كورونا في المملكة.

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تأكد لنا نقل الدكتور #هاني_الخضري إلى الزنزانة التي يوجد فيها والده د. #محمد_الخضري -ممثل العلاقات بين حماس والمملكة- وذلك نظراً لتدهور وضعه الصحي وعدم قدرته على الحركة وخدمة نفسه مؤخراً. pic.twitter.com/7bbhKFA8mS — معتقلي الرأي (@m3takl) May 27, 2020

ومضى على اعتقال الخضري والعشرات من الفلسطينيين في السعودية أكثر من عام، كما شنت السلطات السعودية في فبراير/شباط الماضي حملة اعتقالات هي الثانية من نوعها ضد مقيمين فلسطينيين داعمين أو مقربين من حركة حماس.

وقال حساب معتقلي الرأي في تويتر حينها إن السلطات السعودية "شنت حملة اعتقالات تعسفية جديدة استهدفت مقيمين فلسطينيين على خلفية دعمهم للمقاومة".

وأضاف الحساب أن عددا ممن اعتقلوا في الحملة الثانية هم من أقارب أو أبناء من اعتقلوا في الحملة الأولى التي جرت في أبريل/نيسان 2019 للسبب ذاته.