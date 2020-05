سور برلين في آسيا.. هل تستغل الهند كورونا لانتهاك حقوق سكان كشمير؟

لا تزال منطقة كشمير المقسمة بين الهند وباكستان تعاني في ظل حظر تجول بدأ قبل تفشي جائحة كورونا، وشملت التطورات الجارية في كشمير قمع الصحفيين وزيادة سلطات الشرطة، ويقول حقوقيون إن الحكومة الهندية تستغل الوباء لتسريع وتيرة سياساتها في المنطقة المتنازع عليها.

وفي مقاله بموقع "كونفيرذيشن" الأسترالي، قال الكاتب عمر الجازي، الأكاديمي المختص في دراسات الدين والأنثروبولجيا بجامعة تورنتو الكندية؛ إن آلاف الكشميريين يعيشون ضمن دائرة نصف قطرها عشرة آلاف كيلومتر من "خط السيطرة" بين مناطق نفوذ الهند وباكستان في كشمير، وهي منطقة شديدة العسكرة، لدرجة يمكن ملاحظتها بالتصوير الفضائي من أعلى.

وخلال السنوات الست الماضية، عمل الجازي باحثا على طول "خط السيطرة" الذي يقسم كشمير، وهو كذلك عضو في مجلس إدارة منظمة "كنديون من أجل السلام والعدالة في كشمير".

ففي أبريل/ نيسان الماضي، نصب الجيش الهندي أسلحة مدفعية في قرى كشمير لإطلاق نيران بعيدة المدى على الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير.

وأثارت تلك الإجراءات الذعر والقلق على نطاق واسع بين السكان المحليين، الذين احتجوا على وضع المدافع في مناطقهم واحتمال تعرضهم لقصف مضاد من الجانب الآخر، ويقول الجازي إن هذه الإستراتيجية الهندية لوضع الجنود والمدفعية في مناطق السكان المحليين متعمدة؛ ليصبح من الصعب على الجيش الباكستاني الرد بالمثل، ويرى أن عدم الفصل بين المناطق المدنية والوحدات العسكرية يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

ويتابع الجازي أن الجيش الهندي استخدم السكان المدنيين كدرع بشرية من قبل؛ ففي عام 2017 ظهرت لقطات لرجل كشميري مربوط بمركبة عسكرية تقوم بدورية في بلدة كشميرية.

Outrage as Indian army commends officer accused of tying a man to a jeep and using him as human shield in Kashmir https://t.co/lyiKDI5KBT pic.twitter.com/56900BbTzT

