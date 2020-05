كورونا لا يخفف قبضة الأمن الغليظة.. اعتقال صحفية من منزلها بالإسكندرية

اعتقلت قوات الأمن المصرية أمس الأربعاء الصحفية شيماء سامي من منزل أسرتها بمدينة الإسكندرية.

وكتبت شيماء في حسابها على فيسبوك أن قوات الأمن تقوم بإلقاء القبض عليها، قبل أن يتم إغلاق حسابها.

وعملت شيماء كاتبة صحفية ونشرت لها العديد من المقالات، وقال المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (غير حكومية) جمال عيد إن شيماء تركت العمل معهم كباحثة منذ ثلاثة أشهر.

وكتب عيد في صفحته على تويتر "عقلية شريرة تنتقم من كل صوت منتقد وتحاول نشر الخوف بين الشباب خاصة الصحفيين، شيماء الصحفية رقم 11 التي تحتجز من مارس حتى الآن، الصحافة مش جريمة".

وكتب الصحفي المصري المقيم بالولايات المتحدة عمر خليفة في صفحته على تويتر أن السلطات المصرية تستمر في استخدام غطاء كورونا لمنع كل أشكال حرية التعبير.

Shaimaa Samy, an #Egyptian journalist and researcher was arrested by #Egyptian security forces from her home yesterday. #Egypt continues to use cover of #COVID19 to shut down all manner of freedom of expression. pic.twitter.com/9Xoj7Cub9n

— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) May 21, 2020