كورونا لا يخفف قبضة الأمن الغليظة.. اعتقال صحفية من منزلها بالإسكندرية

ورصد جمال عيد حبس عشرة صحفيين آخرين منذ 18 مارس/آذار الماضي، أي زمن بدء جائحة كورونا وحتى 18 مايو/أيار الجاري، وأضاف "2 منهم تدوير، يعني إخلاء سبيل خلال الفترة دي وحبسهم على قضايا جديدة، و8 صحفيين جدد، لم يخرج منهم سوى رئيسة تحرير مدى مصر لينا عطا الله".
عشرة صحفيين تم حبسهم في شهرين "من 18 مارس بدء جائحة كورونا -18مايو 2منهم تدوير ، يعني اخلاء سبيل خلال الفترة دي وحبسهم على قضايا جديدة ، و8 صحفيين جدد ، لم يخرج منهم سوى رئيسة تحرير مدى مصر ، لينا عطاالله. وباضافة شيماء سامي امس ، اصبحوا 11 صحفي وصحفيةhttps://t.co/fMd3D3Gkc4
وقال المحامي المصري والحقوقي طارق حسين إن العالم يتجه لتقليل السجناء في ظل جائحة كورونا، في حين تقوم السلطات المصرية بالعكس.
الزميلة شيماء سامي كتبت بوست علي حسابها علي فيس بوك من دقيقتين انها بيتقبض عليها من علي البيت ، العالم كله بيقلل السجناء ما عدا مصر الفترة دي في جنان و هجمات امنية وبيدخلوا سجناء جداد . pic.twitter.com/M4NvosZsDp
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 يوم 3 مايو/أيار يوما عالميا لحرية الصحافة. وقد اختارت اليونيسكو عبارة "مزاولة الصحافة دون خوف أو محاباة" شعارا لهذا العام، تكريما للمدافعين عن حرية الإعلام واستقلالية الصحافة.
تقرير: عبد القادر عراضة
تاريخ البث: 2020/5/3