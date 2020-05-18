رئيس الوزراء العراقي الجديد يأمر بالكشف عن مصير آلاف المختفين قسريا

أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزارة الداخلية بالإسراع في كشف مصير آلاف المختفين قسريا ومعظمهم من أبناء الطائفة السنية، حيث فُقد أثرهم خلال سنوات الحرب ضد تنظيم الدولة.

وقال بيان للحكومة العراقية إن ذلك جاء خلال زيارته أمس الأحد مقر وزارة الداخلية ولقائه بوزير الداخلية عثمان الغانمي والمسؤولين في الوزارة، حيث وجّه بضرورة الإسراع بالكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين، دون مزيد من التوضيح.

ومنذ توليه المنصب قبل نحو أسبوع، اتخذ الكاظمي العديد من القرارات التي تخص ملف حقوق الإنسان، بينها الإفراج عن كافة معتقلي المظاهرات، والتوجيه بالتحقيق فيما إذا كانت هناك سجون سرية في البلاد، وذلك وسط ضغط مسبق من الحراك الشعبي المستمر منذ أشهر.

وفُقد آلاف العراقيين خلال ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم الدولة بين عامي 2014 و2017 في المناطق ذات الأكثرية السنية شمال غربي البلاد.

مدن العراق شهدت انتهاكات حقوقية كبيرة وإخفاءات قسرية على مدى الأعوام الماضية (رويترز)

ووجهت أطراف سياسية داخلية ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، فضلا عن سكان محليين، أصابع الاتهام إلى فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء الكثير من عمليات الإخفاء القسري.

ويقول هؤلاء إن مقاتلي فصائل شيعية احتجزت آلاف الشبان والرجال السنة عقب استعادة مناطق شمالي وغربي البلاد من تنظيم الدولة، واقتادوهم إلى جهة مجهولة ومن ثم انقطعت أخبارهم حتى الآن.

ولا توجد أرقام رسمية لعدد المغيبين قسريا في العراق، غير أن المرصد العراقي لحقوق الإنسان (محلي غير رسمي) كشف في بداية شهر سبتمبر/أيلول 2019 عن وجود ما يقارب من 25 ألف عراقي مفقود في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب).

وفي عام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على تنظيم الدولة باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.