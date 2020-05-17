بعد ساعات من اعتقالها.. النيابة تأمر بإخلاء سبيل رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"

محمود رفعت-القاهرة

قررت نيابة المعادي (جنوب القاهرة) إخلاء سبيل رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" لينا عطا الله، بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه مصري.

وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض اليوم الأحد على رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" الإخباري لينا عطا الله من محيط سجن طرة جنوبي القاهرة.

وذكرت الصفحة الرسمية لموقع مدى مصر في فيسبوك أن قوات الأمن ألقت القبض على لينا عطا الله أثناء إجرائها مقابلة بمحيط السجن مع ليلى سويف والدة الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح.

وأشارت إلى أن مسؤولا في السجن أبلغ محامي الموقع أنها نقلت إلى النيابة، دون توضيح مقر النيابة المقصودة الذي يفترض أن تخضع للتحقيق فيه.

احتجاز لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، في قسم المعادي، في انتظار عرضها صباح الغد على النيابة، بحسب مسؤولين في قسم المعادي. تم النشر بواسطة ‏‎Mada‎‏ في الأحد، ١٧ مايو ٢٠٢٠

وبينما لم يوضح موقع "مدى مصر" سبب توقيف رئيسة تحريره لم تعلن الداخلية المصرية موقفا بشأن ما أعلنه الموقع المحجوب محليا بالبلاد ضمن مئات المواقع التي تعارض السلطة أو لا تحظى برضاها.

ومنذ أيام تفترش ليلى سويف الأرض أمام سجن طرة انتظارا لزيارة نجلها علاء عبد الفتاح والاطمئنان عليه، خاصة بعدما تجاوز إضرابه عن الطعام مدة شهر، وذلك احتجاجا على حبسه احتياطيا وحرمانه من الزيارات منذ اعتقاله في سبتمبر/أيلول الماضي.

طب نيجي بعد كدة بشلت او فرشة بدل البهدلة اللي ماما فيها دي؟ هل طبيعي ومنطقي تقعد بالساعات والايام على باب السجن عشان... تم النشر بواسطة ‏‎Mona Seif‎‏ في الخميس، ١٤ مايو ٢٠٢٠

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي داهمت السلطات المصرية مكاتب "مدى مصر"، واعتقلت لينا عطا الله وصحفيين آخرين بالموقع، وقد أطلق سراح الجميع في وقت لاحق.

وجاءت المداهمة آنذاك بعد أيام من كشف موقع "مدى مصر" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارا بإبعاد نجله الأكبر محمود السيسي عن المشهد السياسي في البلاد عبر تكليفه بمهمة عمل طويلة في بعثة مصر العاملة في روسيا، وهو الأمر الذي أثار جدلا في الساحة الإعلامية بمصر.