حكم بالسجن 5 سنوات على الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه.. وباريس تندد

أصدرت محكمة إيرانية حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على عالمة الأنثروبولوجيا -المختصة في المذهب الشيعي- الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه بتهمة "التواطؤ للمساس بالأمن القومي"، حسبما صرح محاميها سعيد دهقان، في حين نددت باريس بالحكم وطالبت بالإفراج الفوري عن عادلخاه.

وقال محاميها إن حكما بالسجن خمس سنوات صدر على الباحثة بتهمة "التواطؤ للمساس بالأمن القومي"، كما صدر عليها حكم آخر بالسجن لمدة عام آخر بتهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية، لكنها ستنفذ الحكم الأطول مدة فقط. وأشار المحامي إلى أن الحكمين قابلان للاستئناف.

وكانت عالمة الأنثروبولوجيا أوقفت في يونيو/حزيران 2019 بتهمة التآمر على الأمن القومي، لكنها تدفع ببراءتها من هذه التهمة. وعادلخاه باحثة في معهد العلوم السياسية في باريس وتبلغ من العمر حاليا 61 عاما، وهي تحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية لكن طهران لا تعترف بازدواج الجنسية.

فرنسا تندد

ونددت فرنسا اليوم السبت على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان بالحكم الذي وصفته بأنه "سياسي"، مؤكدة أنها تواصل مساعيها لإطلاق سراح الباحثة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي في بيان صحفي نشرته وكالات الأنباء العالمية اليوم السبت، "إن هذا الحكم لا يستند إلى أي عنصر جدي أو حقيقة مثبتة، وبالتالي فهو ذو طبيعة سياسية".

وأضاف لودريان "أندد بأقصى قدر من الشدة" بهذا الحكم، مطالبا "السلطات الإيرانية بالإفراج فورا عن عادلخاه" وبأن تضمن لها حق التواصل مع ممثل للدبلوماسية الفرنسية.

وتطالب فرنسا وكذلك لجنة لدعمها في باريس بإطلاق سراحها. ونددت اللجنة السبت بالإجراءات القضائية ووصفتها بأنها "عملية غامضة" وشبهت ما جرى بـ"محاكمة كافكا".

وبدأت محاكمة عادلخاه في الثالث من مارس/آذار أمام الغرفة 15 للمحكمة الثورية في طهران. وبعد الجلسة الأخيرة التي عقدت في 19 أبريل/نيسان، قال المحامي إنه يأمل في أن يتم الإفراج عنها.

وأوضح -بعدما قام بزيارة لها في طهران- أنها أصيبت بالوهن بعد تنفيذها إضرابا عن الطعام لمدة 49 يوما بين نهاية ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط.

وكانت إيران أفرجت في أواخر مارس/آذار عن زميلها الباحث الفرنسي رولان مارشال الذي كان موقوفا معها بعد أن انضم إليها بإيران في زيارة خاصة. وكان متهما بـ"المساس بالأمن القومي". ومارشال باحث مختص بأفريقيا جنوب الصحراء، ويعمل مثل عادلخاه بمركز الأبحاث الدولية للعولمة السياسية في باريس.

وأوضح دهقان أن تهمة "الدعاية ضد النظام السياسي" متعلقة بتصريحات للباحثة حول وضع الحجاب في إيران، مشيرا إلى أنها مجرد ملاحظات أدلت بها الأستاذة الجامعية.

وبعد إضرابها عن الطعام، عبرت لجنة دعم عادلخاه عن قلقها من خطر إصابتها بفيروس كورونا في أحد سجون إيران، إحدى الدول الأكثر تضررا بالوباء وبلغ عدد الوفيات فيها نحو سبعة آلاف.

وأوضح محاميها أخيرا، إن عادلخاه تعاني من "مرض في الكليتين نتيجة إضرابها عن الطعام".