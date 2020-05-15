البث الحي
ابحث

العفو الدولية تطالب السعودية بإطلاق سراح المدافعات عن حقوق المرأة

طالبت منظمة العفو الدولية الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بإطلاق سراح المدافعات عن حقوق المرأة بعد عامين من اعتقالهن.

ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين على خلفية ممارستهم السلمية لحرية التعبير.

وأضافت المنظمة أنه حان الوقت كي تتوقف القيادة السعودية عن استخدام القضاء كسيف مسلط على رقاب الناشطين.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت 11 مواطنة سعودية من المدافعات عن حقوق المرأة، ووجهت لهن تهما منها التواصل مع وسائل إعلام أجنبية ووكالات استخبارات أجنبية، ووصفن في وسائل إعلام شبه رسمية بالخائنات.

لكن بعض الناشطات خلال مثولهن أمام المحاكم أكدن تعرضهن لانتهاكات جسدية مروعة وتحرش جنسي وتهديدات بالاغتصاب والقتل.

وخلال عامين أفرج عن ثلاث منهن، لكن مصير الباقيات ما زال مجهولا.

وتقول العفو الدولية إن حملة الإصلاح في السعودية تفتقد إلى المصداقية طالما يوجد ناشطون سلميون مستهدفون في ممارسة عملهم.

وتلقي المنظمة الدولية هنا الضوء على التناقض اللافت بين حرص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أن يبدو كداعية انفتاح وإصلاح ومحارب للانغلاق والكبت، وبين الانتهاكات الحقوقية غير المسبوقة والمتزامنة مع تصدره المشهد.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
مقال: عبد الله الحامد عرقل منظومة الفساد والحكومة مسؤولة عن موت "مانديلا السعودية "
سجل سيئ.. أمنستي وهيومن رايتس: تعديلات ناقصة في السعودية ويجب وقف الإعدام
انتقاد أوروبي لممارسة السعودية والإمارات والبحرين الاتجار بالبشر
برلماني أوروبي يدعو لوقف الانتهاكات "المثيرة للاشمئزاز" بالسعودية
أهم الأخبار
المزيد من حريات
"مليون دعوة".. حملة على مواقع التواصل لدعم المعتقلين بمصر
بين بث الكراهية وكتم الأصوات.. إقرار قانون فرنسي مثير للجدل
قتل وتعذيب واعتداءات جنسية.. كورونا يحول حياة الباكستانيات إلى جحيم
150 منظمة تناشد لإنقاذ حياة صحفيين محكومين بالإعدام في اليمن