حساب معتقلي الرأي: مستغلة انشغال العالم بكورونا.. السعودية تشن حملة اعتقالات جديدة

شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات جديدة طالت تسعة ناشطين، مما يرفع عدد من تأكد اعتقالهم منذ سبتمبر/أيلول 2017 إلى 130.

وقال حساب معتقلي الرأي الذي يتابع أوضاع الحريات في المملكة، إن السطات السعودية استغلت انشغال العالم بأزمة كورونا لشن حملة الاعتقالات الجديدة، التي تأتي بالتزامن مع ذكرى مرور عام على اعتقالات في أبريل/نيسان بالسعودية العام الماضي شملت كذلك ناشطين وأكاديميين شبابا.

وشملت الموجة الجديدة الدكتور إبراهيم الدويش وهو داعية وأستاذ بجامعة القصيم، والناشط الإعلامي راكان العسيري "على خلفية تعبيره عن الرأي في سنابات وتغريدات قديمة" وفق الحساب.

كما شملت الناشط الإعلامي والداعية الشاب محمد الجديعي، الذي قال الحساب إنه رهن الاعتقال التعسفي منذ أسبوع على خلفية تعبيره عن الرأي في تغريدات سابقة.

وفضلا عن النشطاء منصور الرقيبة وحسن القرني وماجد الغامدي وخالد الشهري الذين زج بهم في السجون خلال هذه الحملة، قال الحساب إن هناك معتقلين آخرين كثر لا تزال أسماؤهم مجهولة، ضمن هذه الحملة "الشرسة".