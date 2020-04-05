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ووتش: قبل انتهاء عقوبته.. سلطات الجزائر تمدد حبس معارض

كريم طابو هو المنسق الوطني لحزب "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" غير المعترف به وقد اعتقل من منزله في 12 سبتمبر/أيلول (الجزيرة)
كريم طابو هو المنسق الوطني لحزب "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" غير المعترف به وقد اعتقل من منزله في 12 سبتمبر/أيلول (الجزيرة)

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش حكما بسجن المعارض الجزائري كريم طابو "بعد محاكمة يبدو أنها جائرة" على خلفية تعبيره السلمي عن رأيه.

وأشارت المنظمة إلى أن المعارض كريم طابو اتهم بانتقاد الجيش ودعم "الحراك" الجزائري الساعي إلى التغيير الديمقراطي.

ووفق المنظمة، فقد أصدرت المحكمة في الجزائر العاصمة حُكمها قبل يوم واحد من الإفراج المرتقب عن طابو، الذي قضى عقوبة ستة أشهر أصدرتها المحكمة الابتدائية في حقه.

وقالت المنظمة إنه "فيما يبدو محاولة لإسكاته وتخويف الآخرين"، تُتابع السلطات طابو بتهم أخرى تتعلق بالتعبير في محاكمة من المقرر أن تبدأ غدا السادس من أبريل/نيسان.

وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش "بينما تُفرج الحكومات عن السجناء لتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا في السجون، تُواصل الجزائر سجن المعارضين مثل كريم طابو لتعبيرهم عن آرائهم السياسية".

وأضاف أنه "بينما علق الحراك احتجاجاته السلمية بسبب تفشي فيروس كورونا، انقضّت السلطات على أحد قادته لسجنه بعد محاكمة سريعة وظالمة".

 

المصدر : منظمة هيومن رايتس وتش
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