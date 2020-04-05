في تسريب صوتي جديد.. معتقلة رأي إماراتية تضرب عن الطعام وتناشد للإفراج عنها
ناشدت معتقلة الرأي الإماراتية أمينة العبدولي المعتقلة في سجون الدولة منظمة العفو الدولية (أمنستي) والمنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنها وبقية المعتقلات، لاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا.
وأكدت أمينة -في تسجيل صوتي مسرب لها نشره حساب "نحن نسجل" على تويتر- دخولها في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما تتعرض له من انتهاكات.
وصيف عام 2018، نشر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تسريبا لأمينة روت فيه بعض الانتهاكات التي تتعرض لها في سجن أمن الدولة.
وقالت حينها إنها تعرضت للتعذيب من قبل سجانيها حيث كانت تخضع للتحقيق صباح مساء مما أدى إلى إصابتها بالعين اليمنى واعوجاج في الفك السفلي، مشيرة إلى أنها تحرم من العلاج رغم مطالبتها أكثر من مرة بذلك.
كما أشارت إلى أن حالتها الصحية تراجعت بسبب الإضراب عن الطعام، وأكدت أن الطبيبة هددتها بوضع السم في المغذي.
وتحدثت معتقلة الرأي الإماراتية في نفس التسجيل عن تعرضها للإهانة من قبل المحققين، وتحطيم معنوياتها بشأن أطفالها.
ويأتي التسريب الجديد لأمينة في ظل تقارير عن تعرض معتقلي رأي آخرين في سجون الإمارات لانتهاكات تشمل سوء المعاملة والحرمان من الحقوق القانونية.
والعام الماضي، قالت أمنستي إن معتقل الرأي أحمد منصور أضرب عن الطعام لعدة أسابيع احتجاجا على ظروف سجنه.
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