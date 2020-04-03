للمساهمة في مكافحة كورونا.. دعوات للإفراج عن الأطباء المعتقلين بالسجون المصرية
طالبت حملة "باطل" المعارضة المصرية، حكومة بلادها بالإفراج عن المعتقلين العاملين في القطاع الطبي، للمساعدة في جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقالت الحركة التي دشنها معارضون إنه "لا يمكن أن تكون مصر تعاني من نقص الأطقم الطبية، ويوجد داخل السجون أكثر من ألف طبيب وعامل في القطاع الطبي".
وبحسب مراسل الجزيرة نت أحمد رمضان، فقد نشرت الحركة قوائم بأسماء أكثر من مئة منهم في شتى التخصصات الطبية، داعية السلطات المصرية لتنحية الخلاف السياسي والإفراج عن هؤلاء الأطباء للاستعانة بهم في المستشفيات الحكومية أو مستشفيات السجن أو المستشفيات العسكرية.
وفي بيان لها، أضافت الحملة: "ضيع النظام المصري فرصة حقيقية يوحّد فيها أبناء الوطن في مواجهة هذا الخطر المحدق، وفضل أن يستخدم عصاه الأمنية لمن يخالف روايته عن انتشر الوباء، وأن يستمر في سياسة التضليل الإعلامي للمصريين، مستخفا بكارثة ستطيح بأرواح الآلاف من الأبرياء، وقد تخلف دمارا اقتصاديا يزيد فقر المصريين".
|
وأوضح ناجي في حديثه للجزيرة نت أن هناك خوفا متزايدا من أن يقوم النظام المصري بالتعتيم على الأرقام الحقيقية للمصابين، ومع ضعف البنية التحتية الطبية سيصبح في مصر أعداد كبيرة من الوفيات.
وأضاف المعارض المصري "لكي نقلل ذلك بأكبر قدر لا بد أن يحتل ما يحتاجه الأطباء الأولوية الأولى في الدولة، ولا يمكن القبول بأن طبيبا يضحي بحياته ويخاطر بصحة أفراد أسرته، والدولة لا توفر له ما يحتاجه من أدوات وقاية".
يأتي هذا في سياق تصاعد الدعوات الحقوقية للإفراج عن المعتقلين والسجناء في مصر، خوفا من انتشار الفيروس بينهم، خاصة مع تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في السجون المصرية.
وقبل أيام تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي رسالة منسوبة لأطباء داخل السجون المصرية، يطالبون فيها بإطلاق سراحهم للمساهمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ السلطات الأمنية التدابير اللازمة.
- وباء كورونا.. إصابات بين دبلوماسيين أجانب بالصين وتحذيرات من ذروة تفشيه قريبا
- الحكومة السريلانكية تصر على إحراق جثث موتى المسلمين بسبب كورونا
- كيف ننقذ أبناءنا من مخاوف كورونا؟
- حمَّل حفتر مسؤولية بدء معركة طرابلس.. غوتيريش: أوقفوا النزاعات لنحارب كورونا
- توقعات بتراجع أرباح بنك أبو ظبي التجاري نحو مليار دولار