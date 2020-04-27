إسرائيل تسلم جثمان أسير فلسطيني توفي داخل أحد سجونها
سلّمت السلطات الإسرائيلية الجانبَ الفلسطيني جثمان الأسير نور جابر البرغوثي الذي توفي يوم الأربعاء داخل سجون الاحتلال.
وتسلمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية جثمان الأسير البرغوثي (23 عاما) عند حاجز بيت سيرا، غربي مدينة رام الله، قبل نقله إلى مجمع فلسطين الطبي الحكومي، حيث يشيع جثمانه اليوم.
وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير إنه تم تشريح جثمان البرغوثي في معهد الطب العدلي بمدينة القدس، بمشاركة طبيب ومحام فلسطينيين، دون أن تعلن عن نتائج التشريح.
والأربعاء، أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن وفاة البرغوثي إثر تعرضه لنوبة إغماء في سجن النقب الصحراوي -جنوبي إسرائيل- وتأخُّر إدارة السجن في إنعاشه.
وبوفاة البرغوثي يرتفع عدد الشهداء من الأسرى الفلسطينيين إلى 223، منذ عام 1967، بحسب نادي الأسير.
ووفق بيانات فلسطينية، اعتقلت إسرائيل نحو مليون فلسطيني منذ عام 1967 (تاريخ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة)، فيما بلغ عدد القابعين داخل السجون في عام 2020، حوالي خمسة آلاف أسير. ومن بين إجمالي المعتقلين نحو سبعمئة معتقل مريض، بينهم ثلاثمئة حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، عشرة منهم مصابون بالسرطان.
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