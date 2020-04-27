البث الحي
ابحث

إسرائيل تسلم جثمان أسير فلسطيني توفي داخل أحد سجونها

مئات الفلسطينيين قضوا نحبهم وراء أسوار السجون الإسرائيلية (مواقع التواصل الاجتماعي)
مئات الفلسطينيين قضوا نحبهم وراء أسوار السجون الإسرائيلية (مواقع التواصل الاجتماعي)

سلّمت السلطات الإسرائيلية الجانبَ الفلسطيني جثمان الأسير نور جابر البرغوثي الذي توفي يوم الأربعاء داخل سجون الاحتلال.

وتسلمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية جثمان الأسير البرغوثي (23 عاما) عند حاجز بيت سيرا، غربي مدينة رام الله، قبل نقله إلى مجمع فلسطين الطبي الحكومي، حيث يشيع جثمانه اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير إنه تم تشريح جثمان البرغوثي في معهد الطب العدلي بمدينة القدس، بمشاركة طبيب ومحام فلسطينيين، دون أن تعلن عن نتائج التشريح.

والأربعاء، أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن وفاة البرغوثي إثر تعرضه لنوبة إغماء في سجن النقب الصحراوي -جنوبي إسرائيل- وتأخُّر إدارة السجن في إنعاشه.


وبوفاة البرغوثي يرتفع عدد الشهداء من الأسرى الفلسطينيين إلى 223، منذ عام 1967، بحسب نادي الأسير.

ووفق بيانات فلسطينية، اعتقلت إسرائيل نحو مليون فلسطيني منذ عام 1967 (تاريخ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة)، فيما بلغ عدد القابعين داخل السجون في عام 2020، حوالي خمسة آلاف أسير. ومن بين إجمالي المعتقلين نحو سبعمئة معتقل مريض، بينهم ثلاثمئة حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، عشرة منهم مصابون بالسرطان.

 

المصدر : وكالة الأناضول
كلمات مفتاحية:
متعلقات
نابلس تشيع شهيدها بعد 36 عاما
الاحتلال يرفض تسليم جثمان شهيدة قلقيلية
الاحتلال يحتجز جثمان شهيدة نابلس ويحقق مع والدها
الاحتلال يسلم جثامين خمسة شهداء فلسطينيين
أهم الأخبار
المزيد من حريات
لاكروا الفرنسية: مصر تواصل القمع تحت ستار مكافحة الإرهاب
كورونا يفاقم معاناة الأطفال السوريين
هؤلاء قد يبطش بهم كورونا في سجون مصر
تضامن مع صديقه فتعرض للخطف.. قصص مثيرة عن اختفاء صحفيين عراقيين