رغم انتهاء محكومياتهم.. الإمارات تستمر في احتجاز خمسة سياسيين

اتهمت منظمة "الحملة الدولية من أجل الحرية" في الإمارات السلطات باحتجاز خمسة معتقلين سياسيين في سجن سيئ السمعة بصحراء أبو ظبي، رغم انتهاء محكومياتهم.



وجاء في بيان المنظمة الحقوقية أمس الجمعة أن أربعة من السجناء -الذين تستمر السلطات في اعتقالهم- كانوا أودعوا السجن بعد محاكمة جماعية مثيرة للجدل، وكان ينبغي إطلاق سراحهم في 16 يوليو/حزيران 2019.



وأوضحت "الحملة الدولية من أجل الحرية" أن السجين الخامس كان من المفترض أن يُفرج عنه الشهر الماضي، ولكنه لا يزال خلف القضبان.



ودعت المنظمة السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي الذين تعتقلهم.



وحذر البيان من أن الاستمرار في اعتقال الناشطين الخمسة في ظل تفشي وباء كورونا، في سجن اشتهر بظروفه السيئة ويوصف بأنه "غوانتانامو الإمارات" هو تعريض غير مبرر لحياة المعتقلين للخطر.



وكانت السلطات قد أجرت محاكمة جماعية عام 2013، عرفت إعلاميا بقضية "الإمارات 94" وخضع لها 94 إماراتيا وجهت لهم تهمة التآمر ضد نظام الحكم، وذلك بعد مطالبتهم بإجراء إصلاحات سياسية.



وأسفرت المحاكمة عن إدانة 69 شخصا، ثمانية منهم تمت محاكمتهم غيابيًا وصدرت بحقهم أحكام بالسجن يصل بعضها إلى 15 عامًا.