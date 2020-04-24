سعوديون يعلنون وفاة "شيخ الحقوقيين" عبد الله الحامد في السجن جراء الإهمال الطبي

أعلن حقوقيون ومعارضون سعوديون وفاة المعتقل الدكتور عبد الله الحامد الذي يطلق عليه لقب "شيخ الحقوقيين" في السعودية، وذلك جراء الإهمال الطبي.

وكتب حساب "معتقلي الرأي" السعودي على تويتر "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي صباح اليوم الجمعة الدكتور أبو بلال عبد الله الحامد في السجن، وذلك نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته".

وأضاف أن وفاة الحامد في السجن "ليس أمرًا عاديا، فهو اغتيال متعمد قامت به السلطات السعودية بعد أن تركته إدارة السجن في غيبوبة عدة ساعات قبل نقله إلى المستشفى".

ورأى حساب "معتقلي الرأي" أن "السكوت عن هذه الجريمة قد يتسبب في وفاة آخرين من المعتقلين الأحرار".

واعتقلت السلطات السعودية الدكتور عبد الله الحامد -وهو أحد مؤسسي مشروع "حسم" الإصلاحي بالمملكة- في مارس/آذار 2013، وحكمت عليه بالسجن 11 عاما، من دون توضيح أسباب الحكم.

وكانت منظمة "القسط" الحقوقية قد نشرت قبل أسبوع عدة بيانات أكدت فيها نقل الحامد إلى وحدة العناية المركزة وهو في حالة خطيرة، بعد إصابته بجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة جراء إهمال السلطات لوضعه الصحي.

وشددت المنظمة آنذاك على أن الحامد يعاني من وضع صحي متدهور منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ولم تقبل السلطات الإفراج عنه رغم عمره الذي ناهز السبعين.

وأكد الناشط الحقوقي يحيى عسيري الأنباء التي تتحدث عن وفاة الحامد الذي يعد أحد أبرز الوجوه الداعية للإصلاح في المملكة.

وأشار المعارض سعيد بن ناصر الغامدي إلى أنه سيُصلى على الحامد ويدفن في مدينة بريدة ظهر اليوم.

ونشر حساب جديد على موقع تويتر يحمل اسم "الشهيد عبد الله الحامد" موقع مقبرة القصيعة التي يفترض أن يوارى فيها جثمانه.

نسأل الله أن يتقبل ا لدكتور عبد الله الحامد شهيدا بعد أن وافته المنية في سجن الطاغية، ولعل أن يكتب له أجر كلمة حق عند سلطان جائر



صبر أبو بلال وصابر ورابط في محاربة الظلم والفساد والاستبداد على مدى ثلاثين سنة وعانى الكثير ما بين فقدان الوظيفة وتكرار السجن حتى توفاه الله — د. سعد الفقيه (@saadalfagih) April 24, 2020

وفاة أخينا المناضل الكبير والإصلاحي الشهير د. #عبدالله_الحامد

المعتقل منذ 2013، وسيُصلّى عليه ظهر اليوم ويدفن في بريدة.

وكان قد تعرّض لجلطة في السجن إهمالا قبل١٢ يوما.

رحم ﷲ أبا بلال وأسكنه الفردوس..وأحسن عزاء شعبنا فيه

ويوما قريبا ان شاء الله ستسمى باسمه جامعة أو معلم شهير. — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) April 24, 2020

وفاة أخينا المناضل الكبير والإصلاحي الشهير د. #عبدالله_الحامد

المعتقل منذ 2013، وسيُصلّى عليه ظهر اليوم ويدفن في بريدة.

وكان قد تعرّض لجلطة في السجن إهمالا قبل١٢ يوما.

رحم ﷲ أبا بلال وأسكنه الفردوس..وأحسن عزاء شعبنا فيه

ويوما قريبا ان شاء الله ستسمى باسمه جامعة أو معلم شهير. — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) April 24, 2020

فاجعة وفاة رمز الإصلاح د. #عبدالله_الحامد بعد إهمال طبي متعمّد داخل السجن وتأخير لعملية القلب وتركه لساعات في زنزاته بعد أن أغمي عليه بسبب الجلطة الدماغية التي أصابته.

ورحل عنّا تاريخ بأكمله من النضال المجيد..

رحم الله هذا القلب النبيل.. وأسأل الله أن يجعل دمه لعنة على ظالميه pic.twitter.com/0T2828F9hx — د. عبدالله العودة (@aalodah) April 24, 2020

ستكون الصلاة على #شهيد_الحرية_عبدالله_الحامد في مقبرة القصيعة في مدينة #بريدة ظهر يوم الجمعة .



رحم الله عبد الله الحامد واسكنه فسيح جناته .



موقع المقبرة :https://t.co/RkPL0s6yXc — الشهيد عبد الله الحامد (@hamid_justice) April 24, 2020