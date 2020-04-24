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إنقاذ عاملة منزلية نيجيرية في لبنان بعد إعلان بيعها على فيسبوك

السلطات اللبنانية أوقفت المسؤول عن الإعلان واتهمته بالاتجار بالبشر (الجزيرة)
السلطات اللبنانية أوقفت المسؤول عن الإعلان واتهمته بالاتجار بالبشر (الجزيرة)

كشف موقع "ميدل إيست آي" عن تدخل لجنة حكومية تمثل النيجيريين بالخارج لإنقاذ عاملة منزل نيجيرية في لبنان بعد نشر إعلان لبيعها على موقع التواصل فيسبوك بمبلغ ألف دولار.

وذكرت اللجنة التابعة للخارجية للموقع أن المرأة في أوائل الثلاثينات ومن مدينة إبادان، وقد أصبحت الآن "آمنة" وتم الاتصال بأخيها في نيجيريا.

وألمح الموقع البريطاني إلى أن هذه الحادثة تأتي في وقت ألقت فيه السلطات اللبنانية الخميس القبض على وائل جيرو الذي يعتقد أنه مسؤول عن الإعلان، قائلة إنه يقع تحت طائلة جريمة الاتجار بالبشر.

إعلان على فيسبوك لبيع عاملة منزلية نيجيرية في لبنان (الصحافة الأميركية)

وكان جيرو قد نشر جواز سفر الضحية على مجموعة فيسبوك "الشراء والبيع في لبنان" بحسب لقطات الشاشة.

وكتب في الإعلان بالعربية "عاملة منزلية من جنسية أفريقية (نيجيريا) للبيع مع إقامة جديدة وأوراق قانونية كاملة.. العمر 30 سنة-نشيطة ونظيفة جدا. السعر: 1000 دولار".

المصدر : ميدل إيست آي
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