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منظمة حقوقية أميركية: هؤلاء تعرضوا للتعذيب بالإمارات

ناصر بن غيث أحد من ثبت تعرضهم للتعذيب في سجون أبو ظبي (رويترز)
ناصر بن غيث أحد من ثبت تعرضهم للتعذيب في سجون أبو ظبي (رويترز)

قالت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB)، إن لحكومة الإمارات سجلا واسعا في ممارسة التعذيب على من تعتبرهم تهديدا لها، وهم في الغالب مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون سياسيون وشخصيات دينية وصحفيون.

وعرضت المنظمة الأميركية حالة المعتقل الإماراتي أحمد منصور الذي قالت إنه محبوس في مكان غير معروف وإنه تعرض للتعذيب بطرق شتى منها الحبس الانفرادي.

كما تحدثت عن حالة المعتقلة علياء عبد النور التي وُجهت لها تهمة تمويل جماعات إرهابية دولية، وقالت إنها معتقلة أيضا في مكان مجهول وتعرضت للتعذيب.

وتناولت المنظمة أيضا حالة الدكتور ناصر بن غيث الأكاديمي والاقتصادي المدافع عن حقوق الإنسان، الذي قال خلال محاكمته إنه تعرض للتعذيب منذ اعتقاله وتوجيه تهمة ترويج أخبار كاذبة إليه عن حكام الإمارات وسياساتهم. 

 

المصدر : الجزيرة
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