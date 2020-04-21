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نائبات أوروبيات يطالبن السعودية بالإفراج الفوري عن ناشطات وتعويضهن

الناشطات السعوديات المعتقلات حظين بتضامن حقوقي ودولي واسع (الجزيرة)
الناشطات السعوديات المعتقلات حظين بتضامن حقوقي ودولي واسع (الجزيرة)

طالبت 21 نائبة في البرلمان الأوروبي السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جميع الناشطات المحتجزات منذ العام 2017 بشكل تعسفي، وذلك بسبب المطالبة بحقوقهن.  

ودعت النائبات في عريضة مشتركة مع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -ومقره جنيف- الحكومة السعودية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة للناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية وتعويضهن بشكل منصف.

كما شددت العريضة على ضرورة إنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المملكة على المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأكدت النائبات الموقعات على العريضة أنه رغم وعود الإصلاح الأخيرة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحقوق المرأة في القيادة والسفر بحرية والعمل في مجموعة متنوعة من الوظائف وكسب رواتب مساوية للرجل، فإن الواقع بالنسبة للمرأة ما زال غير متطابق مع تلك التعهدات. 

المصدر : الجزيرة
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