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منظمة بريطانية: لدوافع سياسية.. السعودية تضاعف الإعدامات آخر 5 سنوات

منظمة ريبريف: السعودية أعدمت 800 شخص بين عامي 2015 و2020 (الجزيرة)
منظمة ريبريف: السعودية أعدمت 800 شخص بين عامي 2015 و2020 (الجزيرة)

قالت منظمة "ريبريف" المعنية بحقوق الإنسان في بريطانيا، إن أحكام الإعدام تضاعفت في السعودية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وطالت 37 شخصا قبل نحو عام، لدوافع سياسية.

ونقلت صحيفة تايمز البريطانية يوم الأربعاء تقريرا عن ريبريف يفيد بأن السعودية نفذت 423 حكم إعدام بين عامي 2009 و2014.

وأضافت المنظمة أن تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة تضاعف بين عامي 2015 و2020، حيث تم إعدام 800 شخص.

ولفتت إلى أن 186 شخصا أُعدموا في السعودية عام 2019 وحده، بينهم 37 سعوديا، في إعدام جماعي لدوافع سياسية.

وأشارت إلى أن اثنين من الـ37 كان عمرهما 16 و17 عاما عند القبض عليهما على خلفية المشاركة في مظاهرة مناهضة للحكومة وأدينا بـ"الإرهاب".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في أبريل/نيسان 2019 إنها اتخذت قرار إعدام هؤلاء الـ37، بعد إدانتهم بتهم متصلة بالإرهاب وإشاعة الفوضى والإضرار بالسلم وتبني فكر متطرف.

المصدر : وكالة الأناضول
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