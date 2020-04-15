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ووتش: هذه الدول تستغل كورونا للتضييق على الحريات

كاهن هندوسي يؤدي طقوسًا بأحد معابد نيودلهي خلال إغلاق لمدة 21 يومًا بالدولة لإبطاء انتشار الفيروس (رويترز)
كاهن هندوسي يؤدي طقوسًا بأحد معابد نيودلهي خلال إغلاق لمدة 21 يومًا بالدولة لإبطاء انتشار الفيروس (رويترز)

قالت هيومن رايتس ووتش إن دولا عديدة عبر العالم تستغل انتشار فيروس كورونا لارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على الحريات.

وحسب تقرير للمنظمة، فإن من بين تلك الدول مصر والصين والهند وميانمار وكمبوديا، ودولا أخرى عديدة.

وأظهر التقرير أن المسؤولين الحكوميين في مصر وميانمار والهند والصين والولايات المتحدة وزيمبابوي -على سبيل المثال- كانوا من بين أكثر المسؤولين في دول العالم إنكارا بشأن تقديم معلومات دقيقة حول تفشي الفيروس.

وأضاف أن السلطات في كل من مصر والصين وميانمار وإثيوبيا قامت باعتقال أو احتجاز أو طرد صحفيين وغيرهم، بسبب قيامهم بالتعبير عن آرائهم حول تفشي كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى قيام السلطات المصرية الشهر الماضي بطرد مراسلة صحيفة الغارديان البريطانية بسبب تقرير أعدته، وشككت في الإحصاءات الرسمية لحالات الإصابة في مصر، واستندت في التقرير إلى بحث غير منشور لمتخصصين كنديين في الأمراض المعدية.

وفي 17 مارس/آذار الماضي، قررت السلطات المصرية إغلاق مكتب صحيفة الغارديان وسحب اعتماده، معتبرة أن الصحيفة لم تلتزم بالقواعد المهنية في الأخبار التي تم بثها عن موضوع فيروس كورونا في مصر، واعتمدت على مصادر غير موثوقة.

كما اتهم التقرير السلطات الهندية بالتقصير، وعدم القيام بما ينبغي إزاء حملات التضليل التي انتشرت بشكل ملفت في البلاد، زاعمة أن الأقلية المسلمة تقف وراء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

كما انتقدت إصدار نيودلهي أوامر بخفض سرعة تدفق الإنترنت؛ مما أدى إلى تقليل إمكانية الوصول إلى المعلومات الضرورية الخاصة بمكافحة الفيروس.

وأعلن موقع "وورلد ميتر" صباح اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تخطى حاجز المليونين، وتوفي أكثر من 121 ألفا، وتعافى أكثر من 460 ألفا.

المصدر : وكالة الأناضول
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