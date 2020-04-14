انتقاد أممي لطرد السعودية آلاف المهاجرين الإثيوبيين وسط تفشي كورونا



قالت الأمم المتحدة إن ترحيل السعودية العمال الإثيوبيين المهاجرين إليها بصورة غير نظامية ينطوي على مخاطر نشر عدوى فيروس كورونا، وحثت المملكة على تعليق هذا الإجراء في الوقت الحالي.

وجاء في مذكرة داخلية للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز أن من المتوقع أن ترحل السعودية نحو مئتي ألف مهاجر إثيوبي، كما من المتوقع أن ترحل دول خليجية أخرى وكينيا ودول مجاورة مهاجرين إثيوبيين.

وقد أعربت وزيرة الصحة الإثيوبية عن تخوفها من تفاقم الخطر الصحي في البلاد نتيجة استمرار ترحيل آلاف الإثيوبيين من السعودية، دون خضوعهم للفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا.



وأشارت الوزيرة إلى أن أديس أبابا تجتهد لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن السعودية طردت بالفعل نحو ثلاثة آلاف مهاجر إثيوبي خلال الأسابيع الأخيرة.

ووفق المنظمة، فقد كان يوجد ما يصل إلى نصف مليون إثيوبي في السعودية غداة إطلاق حملة ضد المهاجرين غير النظاميين في المملكة عام 2017.