الممثل شومان يناشد التدخل للإفراج عن نجله وشقيقه اللذين اعتقلتهما السلطات المصرية

نشرت "الصفحة الرسمية للفنان محمد شومان" على فيسبوك -التي يتابعها 34 ألفا- بيانا يناشد فيه شومان المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل للإفراج عن أفراد من أسرته اعتقلتهم السلطات المصرية.

وقال البيان "بتاريخ 13 فبراير/شباط 2020 قامت قوات الأمن باعتقال نجلي أحمد وشقيقي فؤاد وإخفائهما قسريا لعدة أيام، ثم وجهت لهما لاحقا اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية وواصلت التجديد لهم وحبسهم على ذمة التحقيق".

ويضيف "الاعتقال هو محض تصفية حسابات سياسية وعملية انتقامية خارج إطار القانون، بعد مشاركتي في فيلم (بسبوسة بالقشطة) والضجة التي أحدثها بعد فوزه بالجائزة الماسية بمهرجان الفيلم الأوروبي، وما يؤكد ذلك هو عدم انتماء أي فرد من عائلتي لأي كيان سياسي يوما من الأيام".

ويختم بالقول "إنني أحمل النظام المصري مسؤولية سلامة أسرتي والحفاظ على حياتهم وأدعوه للإفراج الفوري غير المشروط عنهم، كما أناشد كافة المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل للإفراج عن أسرتي لاسيما مع تواتر أنباء عن تفشي كورونا في السجون المصرية في ظل التكدس، وانعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية وهو ما يعرض حياتهما للخطر البالغ.. محمد شومان 12 أبريل 2020".