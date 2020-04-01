بسبب كورونا.. مركز حقوقي يحذر من "كارثة حقيقة" في غزة

حذّر مركز الميزان لحقوق الإنسان من كارثة حقيقية ستطال قطاع غزة، إذا زادت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا وخرجت عن السيطرة.

وقال المركز الحقوقي في مناشدة عاجلة أطلقها للمجتمع الدولي إن حياة عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة ستصبح تحت تهديد غير مسبوق، في ظل ضعف الإمكانات الصحية واستمرار الحصار.

وطالب بالتحرك الفوري لغوث قطاع غزة ومساعدته على نحو سريع بأجهزة التنفس الصناعي ومواد التحليل المخبري والأدوية الضرورية، للحد من الخسائر في الأرواح جراء جائحة كورونا التي ضربت العالم ولم تستثن غزة.

ودعا مركز الميزان لحقوق الإنسان العالم إلى محاسبة الاحتلال عن انتهاكاته للقانون الدولي، والعمل دون إبطاء على إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت عن تسجيل إصابتين جديدتين، ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في القطاع إلى 12 حالة.