لدعمهم المقاومة.. السعودية تبدأ محاكمة نشطاء أردنيين وفلسطينيين

بدأت السلطات السعودية اليوم جلسة لمحاكمة أردنيين وفلسطينيين كانت قد احتجزتهم على خلفية تعاطفهم مع المقاومة والقضية الفلسطينية.

وستستمر المحاكمة بحسب نشطاء وذوي موقوفين، أربعة أيام نظرا للعدد الكبير من المعتقلين الذين يمثلون أمام المحكمة وعددهم أكثر من ثلاثين معتقلا.

وكانت السلطات السعودية أوقفت أساتذة جامعات وأكاديميين وإعلاميين ومهندسين تعاقدت معهم الحكومة السعودية للعمل، وبعضهم مضى على اعتقاله عامان بحسب لجنة متابعة المعتقلين الأردنيين في السعودية.

وفي وقت سابق، دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قرار السلطات السعودية إحالة هؤلاء إلى المحكمة الجزائية المختصة.

وقالت المنظمة في بيان إن المعتقلين تعرضوا للإخفاء القسري، ولم يسمح لهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم.

كما طالب البيان الحكومة الأردنية بالضغط على نظيرتها السعودية لإطلاق المعتقلين.

يُذكر أن السلطات السعودية أوقفت في سبتمبر/أيلول 2017 دعاة بارزين وناشطين أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم. ومؤخرا تواترت أنباء عن اعتزام السلطات إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاثة.