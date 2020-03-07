السويد.. شكاوى ضد زعيم حزب أهان طالبي اللجوء

تقدم محامي سويدي بشكوى ضد زعيم حزب "ديمقراطيي السويد" جيمي أكيسون، لتوزيعه منشورات على طالبي اللجوء المحتشدين بولاية أدرنة التركية، تحثهم على عدم التوجه إلى بلاده.

وأعلن المحامي السويدي، بهرانغ إسلامي، في بيانه، أنه تقدم بشكوى جنائية ضد اليميني المتطرف أكيسون المعروف بعدائه للمهاجرين.

وقال "المنشورات التي وزرعها أكيسون على طالبي اللجوء (في أدرنة)، لا تعكس الحقيقة. باسم جميع السويديين تقدمت بشكوى ضده لتوزيعه هذا المنشور الفاضح".

وعلى صعيد آخر، تقدم أكثر من مئة شخص بشكوى أمام لجنة المظالم (امبودسمان) ضد أكيسون لإهانته طالبي اللجوء.

وفي وقت سابق، رحّلت السلطات التركية، أكيسون، لدعوته طالبي اللجوء المحتشدين بولاية أدرنة، إلى عدم القدوم إلى السويد.

وكان أكيسون المعروف بمعاداته للأجانب قد وزع الخميس، دون الحصول على إذن رسمي، منشورات باللغة الإنجليزية على طالبي اللجوء المجتمعين في بوابة كابي كولة بأدرنة شمال غربي تركيا، يحثهم فيها على عدم التوجه إلى السويد.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية بحقه، تم نقل أكيسون إلى مطار إسطنبول الجديد، برفقة الشرطة التركية، حيث تم ترحيله منها إلى العاصمة الدانماركية كوبنهاغن.

وبدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا عقب اتخاذ أنقرة قرارا بتاريخ 27 فبراير/شباط الماضي، مفاده أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الجمعة، أن عدد طالبي اللجوء الذين عبروا إلى اليونان من أدرنة وصل إلى 142 ألفا و175 شخصا.