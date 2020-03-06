الأمم المتحدة تدعو لمراعاة حقوق الإنسان في إجراءات العزل المرتبطة بكورونا

دعت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه اليوم الجمعة الحكومات التي تلجأ لإجراءات إقفال لمناطق وفرض حجر صحي لمكافحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى ضمان احترام حقوق الإنسان.

وأفاد بيان صادر عن مكتب باشليه بأن "على عمليات الإغلاق والعزل وغيرها من الإجراءات لاحتواء انتشار كوفيد-19 ومكافحة تفشيه أن تتم بشكل يتوافق تماما مع معايير حقوق الإنسان وبطريقة تعد ضرورية ومتناسبة مع تقييم الخطر".

كما دعا البيان إلى تجنب أي تداعيات غير مقصودة من الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا على مصادر رزق المتأثرين.

ومع ظهور فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" وانتشاره في 81 دولة اتخذت دول عدة تدابير للسيطرة عليه.

وظهر فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول 2019، وعالميا تجاوزت وفياته 3200، وإصاباته 94 ألفا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي أثار حالة رعب في العالم.