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مصادر عائلية: لجين الهذلول محرومة من جميع حقوقها

السلطات السعودية تعتقل لجين الهذلول دون محاكمة منذ مايو/أيار 2018 مع أكثر من عشر ناشطات (مواقع التواصل)
السلطات السعودية تعتقل لجين الهذلول دون محاكمة منذ مايو/أيار 2018 مع أكثر من عشر ناشطات (مواقع التواصل)

قالت لينا الهذلول شقيقة المعتقلة السعودية لجين الهذلول إن شقيقتها المعتقلة في بلادها حُرمت من جميع حقوقها، بما في ذلك توكيل محام للدفاع عنها.

وتحدثت خلال ندوة في جنيف نظمتها مؤسسة القسط لحقوق الإنسان عن الأوضاع الحقوقية في السعودية، عن ملابسات اعتقال شقيقتها ومحاكمتها وما وصفته بتلفيق التهم لها.

وقبل أسبوع، وجّه ثمانية نواب أميركيون رسالة إلى لجنة نوبل للسلام، أعلنوا فيها ترشيحهم الناشطة السعودية لجين الهذلول لنيل الجائزة.

واعتبر النواب أنها تستحق الجائرة لشجاعتها ودورها في النضال من أجل حقوق المرأة في السعودية والمنطقة.

وأضافت الرسالة أن لجين الهذلول معتقلة دون محاكمة منذ مايو/أيار 2018 مع أكثر من عشر ناشطات. واتهم النواب الأميركيون الحكومة السعودية بممارسة التضليل عقب اعتقال الناشطات.

وأضاف النواب في رسالتهم أن مسؤولين أمنيين سعوديين عرضوا على لجين في أغسطس/آب الماضي إطلاق سراحها مقابل تسجيل فيديو تقر فيه بعدم تعرضها للتعذيب، غير أنها رفضت وبقيت في السجن نتيجة لذلك.

المصدر : الجزيرة
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