البث الحي
ابحث

لانتهاكها الحق بالحياة.. "أطباء بلا حدود": لا براءات اختراع في مكافحة كورونا

أطباء بلا حدود: من الجنون تقديم الأرباح على حياة الإنسان (رويترز)
أطباء بلا حدود: من الجنون تقديم الأرباح على حياة الإنسان (رويترز)

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إنه يتعين على شركات الأدوية التخلي عن براءات الاختراع بالنسبة للأدوية واللقاحات والاختبارات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت المنظمة إنه سيكون من الجنون أن تحدّ الاحتكارات في مثل هذا الوضع من إتاحة هذه الأدوية المهمة، لأسباب متعلقة بالأرباح.

وتستهدف مطالب المنظمة على وجه الخصوص مجموعة "غلياد ساينسز" الأميركية، حيث تعتبر المادة الفعالة التي تنتجها "ريمديسيفير" من المواد الواعدة لتطوير دواء مضاد للفيروس.

وبحسب بيان "أطباء بلا حدود"، فقد طلبت المجموعة الأميركية براءة اختراع لهذه المادة الفعالة في أكثر من سبعين دولة.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
جهود دولية لإيجاد علاج لفيروس كورونا وتحذيرات من أن يصبح موسميا
منظمة الصحة العالمية: لقاح كورونا قد يحتاج 18 شهرا
أين وصل العالم في تطوير لقاح لفيروس كورونا؟
السخاء المريب والخطيئة الأصلية.. الصين تتمدد تحت غطاء "الدبلوماسية الصحية" وأوروبا تبدي استياءها
أهم الأخبار
المزيد من حريات
منظمة حقوقية: الاحتلال الإسرائيلي يتجاهل مخاوف تعريضه الفلسطينيين لخطر كورونا
بسبب كورونا.. ووتش: هؤلاء يجب إطلاق سراحهم في ليبيا "فورا"
مراسلون بلا حدود: هذه الدول استغلت كورونا لتكميم وسائل الإعلام
السلطات الجزائرية توقف الصحفي خالد درارني