لانتهاكها الحق بالحياة.. "أطباء بلا حدود": لا براءات اختراع في مكافحة كورونا
قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إنه يتعين على شركات الأدوية التخلي عن براءات الاختراع بالنسبة للأدوية واللقاحات والاختبارات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت المنظمة إنه سيكون من الجنون أن تحدّ الاحتكارات في مثل هذا الوضع من إتاحة هذه الأدوية المهمة، لأسباب متعلقة بالأرباح.
وتستهدف مطالب المنظمة على وجه الخصوص مجموعة "غلياد ساينسز" الأميركية، حيث تعتبر المادة الفعالة التي تنتجها "ريمديسيفير" من المواد الواعدة لتطوير دواء مضاد للفيروس.
وبحسب بيان "أطباء بلا حدود"، فقد طلبت المجموعة الأميركية براءة اختراع لهذه المادة الفعالة في أكثر من سبعين دولة.
أهم الأخبار
- أميركا تعاني وأوروبا تئن.. منظمة الصحة: كورونا أبعد ما يكون عن الانتهاء في آسيا
- نتيجة لتراجع أسعار النفط بسبب كورونا.. أزمة نقدية تواجه الشركات السعودية والإماراتية
- سرّع بعضها بفتوح الإسلام وسقوط الدولة الأموية وفتك أحدها بـ19 ألف عروس.. الطواعين والأوبئة في التاريخ الإسلامي
- ثلاثة أطباء مسلمون أول وفيات الصف الأمامي لمواجهة كورونا في بريطانيا
- الإمارات تنفق 350 ألف دولار لتجميل سجل سفيرها في واشنطن بمواقع البحث على الإنترنت