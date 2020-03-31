لانتهاكها الحق بالحياة.. "أطباء بلا حدود": لا براءات اختراع في مكافحة كورونا

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إنه يتعين على شركات الأدوية التخلي عن براءات الاختراع بالنسبة للأدوية واللقاحات والاختبارات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت المنظمة إنه سيكون من الجنون أن تحدّ الاحتكارات في مثل هذا الوضع من إتاحة هذه الأدوية المهمة، لأسباب متعلقة بالأرباح.

وتستهدف مطالب المنظمة على وجه الخصوص مجموعة "غلياد ساينسز" الأميركية، حيث تعتبر المادة الفعالة التي تنتجها "ريمديسيفير" من المواد الواعدة لتطوير دواء مضاد للفيروس.

وبحسب بيان "أطباء بلا حدود"، فقد طلبت المجموعة الأميركية براءة اختراع لهذه المادة الفعالة في أكثر من سبعين دولة.