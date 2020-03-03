"خطر الموت" يهدد باحثين فرنسيين موقوفين بإيران
مع بدء محاكمتهما اليوم، شكت لجنة دعم لباحثين فرنسيين موقوفين في إيران -وهما فاريبا عادلخاه ورولان مارشال- من أن "خطر الموت" يهددهما بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) الآخذ في الانتشار في الجمهورية الإسلامية.
وكتبت عضو اللجنة الباحثة في المركز الوطني للبحث العلمي بياتريس إيبو -في مقال نُشر في جريدة "لاكروا"- "نطلق اليوم جرس إنذار؛ أصبحت حياتهما في خطر".
وأضاف الأستاذ في معهد الدراسات الدولية العليا في جنيف جان فرنسوا بايار -في جريدة "لوتان" السويسرية- أن "السجينين العلميين يهددهما خطر الموت عقب دخول فيروس كورونا السجن، وهما ضحيتان محتملتان خاصة بسبب ضعفهما" الصحي.
وعادلخاه باحثة إنثروبولوجية فرنسية-إيرانية مرموقة، مختصة في التشيّع، وهي مسجونة في إيران منذ يونيو/حزيران الماضي، مثل رفيقها الفرنسي مارشال المتخصص في القرن الأفريقي والحروب الأهلية في أفريقيا جنوب الصحراء.
وتلاحق عادلخاه بتهمة "الدعاية ضد نظام" الجمهورية الإسلامية، و"التواطؤ للمساس بالأمن القومي". والتهمة الأخيرة هي الوحيدة الموجهة لرفيقها الأستاذ الجامعي رولان مارشال، وتتراوح عقوبتها بين السجن سنتين وخمس سنوات.
وتبدأ محاكمة الباحثين اليوم الثلاثاء في طهران، لكن محاميهما قال إن الجلسة قد تؤجل.
- أكثر فتكا بالرجال.. كورونا يتراجع بالصين وسول تعلن الحرب وأنباء سيئة بأرجاء العالم
- أزمة اللاجئين.. اجتماع أوروبي استثنائي لدعم اليونان وبلغاريا
- أهان علماؤه العَلم الفرنسي أمام نابليون وأفتوا بعزل الخديوي وتتلمذ على بعضهم أوروبيون.. كفاح الأزهر من بونابرت إلى السيسي
- أصاب مسؤولين بارزين.. وفيات كورونا بإيران بلغت 77 والإصابات قفزت إلى 2336
- معارك شرسة.. النظام يسيطر على سراقب وتركيا تكثف ضرباتها الجوية