قبل الكارثة.. حملة لإنقاذ معتقلي الرأي بالسعودية والعالم العربي

دعا حساب معتقلي الرأي على موقع تويتر في تغريدة إلى المشاركة في أكبر حملة تغريد لدعم معتقلي الرأي في السعودية والعالم العربي، تحت وسم #قبل الكارثة، وذلك اليوم الجمعة.

🔴نحو نصف ساعة وتنطلق أكبر حملة لإنقاذ معتقلي الرأي في السعودية والعالم العربي قبل فوات الأوان وانتشار كورونا داخل السجون.

التغريد بوسم #قبل_الكارثة. pic.twitter.com/rE1mWZvBaL — معتقلي الرأي (@m3takl) March 27, 2020

وتهدف الحملة للضغط من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا قبل فوات الأوان، في وقت تتمدد فيه جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم، ووسط مخاوف من انتشارها داخل السجون.

ودعا الحساب السلطات السعودية للإفراج عن المشايخ ومعتقلي الرأي الأحرار، ومن بينهم: سفر الحوالي،

وسلمان العودة، وعبد الله الحامد، وسعود مختار الهاشمي، وعمر المقبل، وموسى القرني، وصالح آل طالب، وزايد البناوي.

وقال الحساب في تغريدة أخرى "لن نسمح أبدا لكارثة #كورونا أن تطالهم، أفرجوا عنهم فورا #قبل_الكارثة".