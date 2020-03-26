البرلمان الأوروبي ينتقد الحكم على معارض جزائري بالسجن عاما

قال البرلمان الأوروبي إن إدانة الناشط البارز في الحراك بالجزائر كريم طابو في محكمة الاستئناف ودون حضور محاميه تتعارض مع حقه في المحاكمة العادلة بموجب القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر.



ورأى أن ما وصفها بالمضايقة القضائية التي تعرض لها طابو غير مفهومة ومخالفة لسيادة القانون.



وفي بيان مشترك طالبت كل من لجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات مع المغرب العربي في البرلمان الأوروبي بالإفراج عن طابو بعد أن قضى مدة عقوبته وفقا لحكم المحكمة الصادر في 11 مارس/آذار الجاري.



ودعت اللجنتان السلطات الجزائرية الجديدة إلى مراعاة الانعكاسات السلبية لهذا القرار على السلامة الجسدية لكريم طابو وسلامة جميع معتقلي الحراك، خصوصا في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كورونا.

وأول أمس الثلاثاء قضت محكمة جزائرية على كريم طابو بالسجن لمدة عام بتهمة "إضعاف معنويات الجيش"، وذلك عقب انتقاده قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي توفي فجأة نتيجة أزمة قلبية أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.