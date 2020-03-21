ضمن اتفاق مبادلة سجناء.. إيران تفرج عن الباحث الفرنسي رولان مارشال

قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية اليوم السبت إن السلطات الإيرانية أفرجت عن الباحث الفرنسي رولان مارشال، الذي كان مسجونا في إيران منذ يونيو/حزيران 2019، وسيصل إلى فرنسا اليوم.

وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حثّ السلطات الإيرانية على الإفراج أيضا عن المواطنة الفرنسية فاريبا عادلخاه التي لا تزال مسجونة في إيران. وتحمل عادلخاه الجنسية الإيرانية أيضا.

وقالت وسائل إعلام إيرانية أمس الجمعة إن إيران وفرنسا اتفقتا على مبادلة مارشال المحبوس لاتهامات أمنية بإيراني محتجز في باريس لاتهامه بانتهاك العقوبات الأميركية على طهران.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن فرنسا أطلقت سراح جلال روح الله نجاد، وهو مهندس إيراني مطلوب لدى السلطات الأميركية لاتهامه بانتهاك العقوبات.

وكانت فرنسا طالبت إيران بإطلاق سراح مارشال، وهو باحث بارز في معهد باريس للدراسات السياسية (ساينس بو)، وأعلنت باريس نبأ القبض عليه منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وفي مايو/أيار، وافقت محكمة فرنسية على تسليم روح الله نجاد للولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بمحاولة نقل تكنولوجيا أميركية لأغراض عسكرية، وعلى نحو غير قانوني نيابة عن شركة إيرانية يقول مسؤولون أميركيون إنها على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

وعقّد هذا الأمر العلاقات بين فرنسا وإيران، في وقت كان ماكرون يسعى خلاله لنزع فتيل التوتر بين واشنطن وطهران.

وألقى الحرس الثوري القبض على عشرات من حاملي الجنسية المزدوجة في الأعوام القليلة الماضية، معظمهم لاتهامات بالتجسس.