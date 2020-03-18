منظمة حقوقية تناشد البحرين إعادة مواطنيها العالقين بإيران
طالبت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" الحكومة البحرينية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المواطنين العالقين في إيران منذ منتصف فبراير/شباط الماضي، والبالغ عددهم نحو 1135.
وقالت المنظمة إنه منذ بدء المطالبات التي انطلقت لإرجاعهم إلى موطنهم، توفي خمسة منهم نتيجة الظروف الصحية الحرجة والضغوط النفسية التي تعرضوا لها.
ودانت المنظمة تجاهل السلطات البحرينية لمواطنيها العالقين في إيران واعتبرته انتهاكا لأبسط حقوقهم.
وأضافت أن ذلك يعد انتهاكا جديدا ترتكبه البحرين بجانب العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها منذ عام 2011.
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