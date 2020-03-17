البث الحي
ابحث

52 نائبا بريطانيًّا يوقعون عريضة تدين الإتجار بالبشر في الإمارات

النواب طالبوا دولة الإمارات بالوقف الفوري لهذه الأعمال وتقديم تعويضات للضحايا (رويترز)
النواب طالبوا دولة الإمارات بالوقف الفوري لهذه الأعمال وتقديم تعويضات للضحايا (رويترز)

وقع 52 نائبا في البرلمان البريطاني عريضة تدين الإتجار بالبشر في الإمارات، ودعوا حكومة بلدهم إلى الضغط عليها لوقف تلك الممارسات.

وطالب النواب في العريضة دولة الإمارات بالوقف الفوري لهذه الأعمال وتقديم تعويضات للضحايا.

كما طالبت العريضة الحكومة البريطانية بالضغط على أبو ظبي لوقف هذه الانتهاكات، وحثها على التأكد من أن أي اتفاقات تجارية مستقبلية يجب أن تراعي احترام الإمارات لحقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر بجدية.

ودعت العريضة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تقديم الدعم الفوري لضحايا الاتجار بالبشر.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
وصف الإمارات بالتسامح وعُين بلجنة حقوقية.. حمزة يوسف عضوا بلجنة الحقوق الأميركية
"وصمة عار بجبين الإمارات".. 130 منظمة تدعو للإفراج عن أحمد منصور
مقال بواشنطن بوست: الإمارات تتحدث بكلام معسول عن حقوق الإنسان وعلى الغرب أن يحكم على أفعالها
في تقريرها السنوي.. الخارجية الأميركية تتهم الإمارات والسعودية بانتهاك حقوق الإنسان
أهم الأخبار
المزيد من حريات
بسبب كورونا.. دعوات لإنقاذ الصحفيين المعتقلين بسجون مصر وسط ظروف "خطيرة"
إطلاق نار وتنكيل بجثث.. ووتش تتهم دمشق بالانتقام من مدنيي إدلب
خوفا من كورونا.. حملة شعبية للإفراج عن المعتقلين في مصر
معتقلات سوريا.. هل جاء الموت؟ هل هذا اليوم الأخير؟