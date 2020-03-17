52 نائبا بريطانيًّا يوقعون عريضة تدين الإتجار بالبشر في الإمارات

وقع 52 نائبا في البرلمان البريطاني عريضة تدين الإتجار بالبشر في الإمارات، ودعوا حكومة بلدهم إلى الضغط عليها لوقف تلك الممارسات.

وطالب النواب في العريضة دولة الإمارات بالوقف الفوري لهذه الأعمال وتقديم تعويضات للضحايا.

كما طالبت العريضة الحكومة البريطانية بالضغط على أبو ظبي لوقف هذه الانتهاكات، وحثها على التأكد من أن أي اتفاقات تجارية مستقبلية يجب أن تراعي احترام الإمارات لحقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر بجدية.



ودعت العريضة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تقديم الدعم الفوري لضحايا الاتجار بالبشر.