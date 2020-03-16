إطلاق نار وتنكيل بجثث.. ووتش تتهم دمشق بالانتقام من مدنيي إدلب

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الحكومة السورية بالانتقام من المدنيين الذين اختاروا البقاء في المناطق التي استعادتها في إدلب من المعارضة المسلحة، وحثت على محاسبتها على تلك الانتهاكات.

وقالت المنظمة إن لديها صورا تظهر أن القوات الحكومية قد تكون أطلقت النار على مدنيين ونكلت بجثثهم في البلدات التي استعادت الحكومة سيطرتها عليها في محافظتي إدلب وحلب.

وصعد التحالف العسكري السوري الروسي هجماته على آخر معاقل الجماعات المناهضة للحكومة في إدلب وغرب محافظة حلب في أبريل/نيسان 2019.



وقال مايكل بيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "قصفت القوات السورية-الروسية المناطق عشوائيا لإجبار المدنيين على الفرار الجماعي، ويبدو أنها الآن تروع من بقي منهم، ينبغي محاسبة القوات المسيئة وقادتها الذين لم يردعوا تلك القوات".



ووثقت هيومن رايتس ووتش في السابق هجمات عشوائية ضد البنية التحتية المدنية، واستخدام أسلحة غير مشروعة، مثل الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والمتفجرات أثناء الهجوم.

وتسببت تلك العمليات منذ 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي في تشريد نحو مليون شخص في ظروف إنسانية مروعة، في حين أبقت تركيا حدودها مغلقة.

ودعت المنظمة الحكومة السورية وروسيا إلى أن توقفا "فورا" عناصر القوات الحكومية الذين توجد مزاعم موثوقة بأنه ارتكبوا انتهاكات حقوقية، كما دعت أيضا إلى التحقيق مع القادة العسكريين ومسؤولي الاستخبارات، ومحاسبتهم على الانتهاكات التي ترتكبها الوحدات الخاضعة لقيادتهم، وفقا لمبدأ مسؤولية القيادة.

وقال بيج "أساءت القوات الحكومية السورية إلى المدنيين لفترة طويلة ولم تحاسب أبدا، لكن ينبغي أن يحذر أولئك الجنود من أن الذين ينتهكون القانون الدولي سيساقون إلى العدالة على حين غرة حسبما يشهد التاريخ".