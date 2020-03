خوفا من كورونا.. حملة شعبية للإفراج عن المعتقلين في مصر

السجون السجون السجون

احنا بنواجه كارثة على مستوى الدولة والعالم اخواتنا وحبايبنا في سجون معفنة .. خرجوهم!

Prisons prisons prisons

We r facing a national & global disaster & our loved ones are in these filthy prisons ... release them! #خرجوا_المساجين#coronaoutbreak #FreeAlaa