ليبيا.. الحرب تحرم حوالي 200 ألف طفل من التعليم

قالت منظمة السلام العالمي إن قرابة 200 ألف طفل ليبي حُرموا من التعليم بسبب الحرب الدائرة بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني جنوبي طرابلس، وأوضحت المنظمة في آخر تقرير لها أن أطفال ليبيا يعيشون أوضاعا مأساوية.

من جانبها أفادت منظمة اليونيسيف عن تضرر 268 ألف طفل ليبي جراء الحرب في البلاد، وتم استيعاب نحو خمسين ألف طفل منهم في المدارس.